Модная битва. Сидни Суини появилась на красной дорожке 'Оскара' в платье, в котором Анджелина Джоли посетила церемонию 20 лет назад

Американская актриса Сидни Суини, известная по ролям в телесериалах "Сплошной отстой!" "Рассказ служанки", "Острые предметы" и "Эйфория", появился на дорожке "Оскара 2024" в платье от Marc Bouwer. Этот же наряд голливудская звезда Анджелина Джоли одела на церемонию в 2004 году.

Непонятно, сознательно ли Суини повторила образ, или просто не знала, в каком наряде эпатировала всемирно известная актриса, ведь ей тогда было всего 6 лет. OBOZ.UA решил показать, как выглядели обе красавицы в нежном платье.

Анджелина Джоли 20 лет назад была не только приглашенной гостьей, но и вручала "Оскар" за лучшую режиссуру.

Она позировала перед камерой в нежно-бежевом сатиновом платье с очень глубоким декольте и длинным шлейфом. Звезда собрала волосы, оставив их спадать по спине.

Несмотря на то, что ее платье было откровенным, артистка не казалась вульгарно одетой. Минималистичные серьги и массивное украшение на шее дополнили наряд, а сдержанное поведение актрисы компенсировало всю откровенность.

Сидни Суини вела себя несколько более развязно. Руками она часто поправляла декольте, словно акцентируя внимание на нем, а яркий макияж и пышная прическа придавали соблазнительности луку.

Как и Анджелина Джоли, актриса выбрала большие бусы и не одела под платье бюстгальтер.

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