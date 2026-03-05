Мифы о косметике, которые на самом деле не работают: сделают только хуже

Уход за кожей не должен базироваться на популярных мифах или случайных советах. Часто эти "правила" звучат убедительно, но на практике не только не помогают, но и могут ухудшить состояние кожи.

Многие люди следуют им автоматически, даже не задумываясь, имеют ли они научную основу. Эксперты Kobieta Interia рассказали о самых распространённых мифах о косметике, которые стоит оставить в прошлом.

Миф 1: Если кожа жирная, ее не нужно увлажнять

Это одно из самых распространенных заблуждений в уходе. Если кожа блестит, многие люди начинают активно использовать подсушивающие средства – агрессивные гели для умывания или матирующие кремы.

Проблема в том, что пересушенная кожа начинает защищаться и вырабатывает еще больше себума. Таким образом образуется замкнутый круг: чем больше ее сушат, тем жирнее она становится.

На самом деле увлажнение нужно любому типу кожи. Разница лишь в текстуре средств. Для жирной кожи лучше подходят легкие гелевые кремы, эмульсии или сыворотки с гиалуроновой кислотой. Они увлажняют кожу, не перегружая ее.

Миф 2: Чем дороже косметическое средство, тем оно лучше

Многие люди убеждены, что крем в тяжелой стеклянной баночке с роскошным дизайном обязательно эффективнее более дешёвого продукта. На самом деле высокая цена часто связана не с составом, а с брендом, рекламой и упаковкой.

Эффективность косметики зависит прежде всего от активных ингредиентов, их концентрации и правильного подбора для вашего типа кожи.

Хорошие формулы можно найти в разных ценовых категориях. Поэтому стоит научиться читать состав косметики и обращать внимание на действенные компоненты, а не только на бренд.

Миф 3: Любой алкоголь в составе косметики – это зло

Увидев слово Alcohol в составе, многие люди сразу отказываются от продукта. Но не все спирты одинаковы.

Некоторые из них, например Alcohol Denat или Ethanol, действительно могут пересушивать кожу, особенно если она сухая или чувствительная.

Впрочем существуют и так называемые жирные спирты – например, Cetyl Alcohol или Cetearyl Alcohol. Они работают как эмоленты: помогают удерживать влагу, смягчают кожу и укрепляют ее защитный барьер.

Поэтому важно смотреть не только на название ингредиента, но и на его тип и функцию.

Миф 4: Чем чаще делать пилинг, тем лучше кожа

После пилинга кожа становится гладкой, свежей и чистой, поэтому легко увлечься этой процедурой. Некоторые люди используют скрабы или кислоты почти каждый день.

Однако чрезмерное отшелушивание может повредить естественный защитный барьер кожи. Это часто приводит к покраснению, раздражению и даже появлению высыпаний.

Оптимальная частота – 1–2 раза в неделю, в зависимости от типа кожи и средства. Умеренность в этом случае значительно полезнее чрезмерного усердия.

Миф 5: Если косметика щиплет, значит она работает

Некоторые активные ингредиенты, например, кислоты или ретиноиды, могут вызывать лёгкое покалывание. Но сильное жжение не является показателем эффективности.

Длительное раздражение может повредить гидролипидный барьер кожи и сделать ее более чувствительной. Правильно подобранный уход работает постепенно: кожа становится ровнее, мягче и здоровее без сильного дискомфорта.

Миф 6: Натуральная косметика всегда безопасна

Популярность натуральной косметики растет, но это не значит, что она подходит абсолютно всем. Растительные ингредиенты также могут вызвать аллергию или раздражение.

Эфирные масла, экстракты трав или ароматические компоненты иногда оказываются слишком агрессивными для чувствительной кожи.

Поэтому главное правило ухода – выбирать косметику в соответствии с потребностями кожи, а не только ориентироваться на надпись "натуральный".

