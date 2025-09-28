Мгновенно сделают волосы гуще: лучшие объемные прически: лучшие объемные прически

Нехватка объема в волосах – распространенная проблема, которая может испортить даже идеальный образ. Конечно, помогают текстурные спреи и пенки для прикорневого объема, но существуют и более простые приемы.

Достаточно выбрать правильную прическу – и волосы сразу будут выглядеть гуще и живее. Эксперты собрали лучшие идеи от профессиональных стилистов, которые работают безотказно.

Классика 90-х

Этот вариант снова на пике моды. Его секрет – в многослойности, блеске и упругости. Для создания такой укладки волосы готовят с помощью пенки для объема и нескольких капель масла для сияния. Сушат почти насухо, приподнимая у корней, а затем вытягивают большой круглой щеткой. Каждую секцию можно закрепить до полного остывания – это гарантирует максимальный объем и длительную стойкость.

Боковой пробор

Самый быстрый способ добавить высоты у корня – просто сменить пробор на противоположную сторону. Такой трюк создает эффект мгновенного прикорневого лифта. Чтобы результат держался дольше, стилисты советуют зафиксировать волосы текстурным спреем и легко массировать корни пальцами.

Двойной хвост

Для средних и длинных волос отлично работает эффект "двойного объема". Волосы делят на две части, скручивают и закрепляют крабиком. Такой прием визуально удлиняет длину и добавляет густоты. Простой и быстрый вариант на каждый день.

"Волчий" срез (wolf cut)

Эта стрижка – настоящий тренд последних лет. Она создает многослойность и текстуру, которая особенно хорошо подчеркивает волнистые волосы. Чтобы подчеркнуть слоистость, стилисты советуют пользоваться текстурными спреями и праймерами для укладки.

Стиль Бриджит Бардо

Икона стиля Брижит Бардо сделала этот объемный образ культовым. Основной акцент здесь – на макушке головы, где формируется максимальный подъем. Для этого волосы укладывают большой щеткой, а секции закрепляют роликами. Пробор оставляют плоским, чтобы контрастно выделить пышность затылка.

