Юлия Потерянко
Мгновенная подтяжка лица: какие стрижки советуют женщинам за 50

Удачно подобранная прическа способна на гораздо большее, чем просто обновить секущиеся кончики волос. Она имеет силу трансформировать все лицо: визуально подтянуть черты, смягчить острые углы и сбалансировать пропорции.

С возрастом, когда эластичность кожи и структура лица естественным образом меняются, стратегическое использование слоев, длины и объема стрижки становится критически важным. Именно поэтому издание She Finds обратилось к профессиональным парикмахерам за советом, какие прически стоит выбирать женщинам за 50, чтобы выглядеть моложе и подтянутей. И вот шесть вариантов, которые они посоветовали.

Длинные "пляжные" волны

Этот стиль особенно подходит зрелым женщинам, поскольку добавляет волосам движения и визуальной густоты, что важно, если пряди со временем стали тоньше. Длинные пряди, уложенные естественными волнами, создают беззаботный и свежий вид. Чтобы достичь такого эффекта, рекомендуется сушить волосы, наклонив голову вниз, а затем использовать плойку с большим диаметром, начиная завивку от середины длины. Такая воздушная текстура помогает избежать эффекта "плоских" волос и возвращает им молодую энергичность.

Каре с ровным срезом

Ровный, четкий край может творить чудеса, поскольку он мгновенно создает иллюзию густоты. Это чрезвычайно выгодно для тонких волос, ведь они сразу кажутся здоровее и тяжелее, возвращают себе молодой вид. Такая форма придает лицу четкую структуру и визуально подтягивает его контуры. Для тех, кто хочет опрятного и ухоженного вида, восстановления объема, этот вариант является одним из лучших.

Длинный шег (многослойная стрижка)

Стрижка длинных волос рваными слоями добавляет образу энергии, не перегружая при этом лицо. Такая прическа осовременивает вид и делает волосы живыми и объемными. Главный секрет здесь – удлиненные хаотичные слои. Длинный шег лучше не расчесывать после мытья расческой, а укладывать пальцами, позволяя прядям спадать естественно. Легкий фиксирующий спрей поможет сохранить эту непринужденность на весь день.

Удлиненная пикси

Идеальный вариант для тех, кто хочет получить эффект лифтинга, не теряя при этом возможности экспериментировать с укладками. Удлиненные верхние слои короткой стрижки создают необходимую высоту, что визуально вытягивает лицо и смягчает его черты. Для дополнительного объема стоит использовать во время сушки мусс, а отдельные пряди можно подкрутить крупной плойкой. Это создает скульптурный, но мягкий финиш.

Короткая пикси

Более короткая версия стрижки "под мальчика" прекрасно обрамляет лицо и придает образу современную остроту. Благодаря своей форме эта стрижка переносит акцент на глаза и скулы, обеспечивая мгновенную подтяжку. Хотя эта прическа очень легкая в повседневном уходе, стоит помнить, что она требует регулярного обновления у мастера, чтобы форма оставалась четкой.

Удлиненный боб (лоб)

Это одна из самых универсальных стрижек, поскольку она сочетает в себе длину, подвижность и эффект мягкого обрамления. Пряди остаются достаточно длинными, чтобы сохранять подвижность, но вся прическа при этом остается достаточно легкой для создания объема у корней. Вид будет максимально естественным, если дополнить его легким осветлением отдельных прядей – это придаст волосам глубины и сияния.

