Маникюр 'полуночное небо' стал новым фаворитом Хейли Бибер: как его повторить. Фото

Американская модель Хейли Бибер показала свой первый осенний маникюр. Ее выбор пал на темно-голубой цвет – оттенок синего полуночного неба.

Видео дня

Снимок с новым маникюром телезвезды опубликовала ее нейл-мастер Зола Ганзоригт на своей странице в социальной сети Instagram. И его можно назвать идеальным для холодной погоды и темных, уютных ночей.

Этот оттенок, несомненно, выглядит глубже, чем классические голубые и синие лаки, которые модель обычно выбирает. Во мраке он похож на черный, но при солнечном свете начинает переливаться красивыми оттенками ночи. Поэтому модные эксперты и назвали его "полуночное небо".

Если вы искали идеальный осенний дизайн и хотите повторить выбор модели, то обратите внимание, что на ногтях виден плавный переход от ярко-голубого к более темному синему оттенку.

Сначала нужно нанести на пластину светлый лак, а затем затемнить его более синим оттенком. Хейли Бибер оставила глубокий цвет для кончиков ногтей овальной формы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сделать идеальный маникюр на дому. 9 советов от экспертов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!