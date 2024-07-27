Маски с пчелиным ядом и никакого ботокса: стало известно, как королева Камилла ухаживает за собой в 77 лет

В свои 77 лет королева Камилла, жена короля Великобритании Чарльза ІІІ, не забывает о прическе, макияже и маникюре. Ее секрет – ухоженный вид без чрезмерных косметологических вмешательств и "уколов красоты".

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Минимализм уже давно стал изюминкой королевы, которая не красит седые волосы, не экспериментирует с цветом ногтей или прическами. Daily Mail рассказали, как именно избранница монарха ухаживает за собой.

Уже 35 лет ее стрижка – боб – остается неизменной. Королева укладывает волосы сама в обычные дни, а на официальные мероприятия доверяет свои пряди стилистке, которая осторожно укладывает их, добавляя объем у лица.

Мастера по маникюру королева, как утверждается, не меняет уже 15 лет. Обычно правительнице делают едва заметное покрытие с лаком бренда Chanel. Акцент в уходе за руками они делают на коже, чтобы замедлить ее старение.

Лицв Камиллы, как рассказывали королевские эксперты, не касался ботокс. Она принципиально отказывалась подрезать что-либо, разглаживать или добавлять. Однако это не значит, что косметолог королеве не нужен.

Она предпочитает особые процедуры стоимостью более 300 фунтов (15 тысяч гривен). Они предусматривают использование масок с пчелиным ядом, которые моментально действуют на кожу, делают ее более светлой, упругой и сияющей.

Домашний уход тоже есть в жизни правительницы. Она регулярно очищает и увлажняет кожу.

Это позволяет ее визажисту не проводить во дворце все свое свободное время. Как можно было заметить на Уимблдоне в этом году, королева сама наносит косметику. Один из ее фаворитов – помада Tom Ford в оттенке "Индийская роза".

Ранее OBOZ.UA писал, что 17 июля королева Камилла отметила день рождения. Главной женщине в жизни правителя исполнилось 77 лет, поэтому мы собрали интересные факты о пути женщины к короне.

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