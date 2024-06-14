Стилистка показала деталь, которая украсит любой образ: на вас будут оглядываться. Фото

Украинская стилистка Инна Гриненко назвала украшения, которые заставят окружающих оглядываться. От наслоения на шее до оригинальных колец – эти детали украсят любой образ, даже самый простой.

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Как заметила модная экспертка в Instagram, ей часто делают комплименты на улице, когда стилистка дополняет наряды украшениями. Можно выбирать не менее чем из 9 вариантов.

Например, на подиумах часто можно увидеть массивные браслеты. И не только на запястье, но и выше.

Красивые, большие серьги, подчеркивающие черты лица, когда волосы собраны, также украсят наряд.

Футуристические кольца необычных форм с интересными деталями выглядят невероятно и приковывают взгляды каждого.

В моду также вернулись чокеры, напоминающие массивные бусы, обрамляющие шею.

В сезон цветения и жары любые цветные и цветочные украшения будут уместно выглядеть.

Подвески, которые на длинной цепочке спускаются ниже декольте, могут придать изящества и элегантности.

Однако и многослойность из моды не вышла, поэтому разные подвески и бусы можно смело комбинировать в одном образе.

Моносерьга Каффы, которая не нуждается в проколе, а крепится благодаря зажиму, может стать отличным дополнением к изысканному наряду.

В заключение невозможно проигнорировать украшения из жемчуга. Ожерелье, серьги, браслеты или другие детали с этими элементами сделают образ "дорогим".

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