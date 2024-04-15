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Маникюр на Пасху: 10 нежных дизайнов, символизирующих начало новой жизни

Карина Вишнякова
Lady Oboz
3 минуты
156
Маникюр на Пасху: 10 нежных дизайнов, символизирующих начало новой жизни

Пасха – праздник, для которого характерна пастельная палитра. Независимо от того, платья ли это с рюшами или нежный макияж – пастельные цвета и дизайны будут на первом месте.

То же касается пасхального маникюра, пишет Instyle. По словам нейл-мастерицы и генерального директора Nailing Hollywood Маз Ханны, такие цвета, как пудрово-голубой, бледно-оранжевый, пастельно-желтый, мятно-зеленый, розовый и лавандовый, являются лучшим выбором для красивого пасхального маникюра.

Цветочные ногти

Маникюр на Пасху: 10 нежных дизайнов, символизирующих начало новой жизни

"Цветочный нейл-арт идеально подходит для Пасхи, поскольку она знаменует начало весны", – говорит Ханна. – Большинство весенних идей для ногтей очень хорошо подходят для Пасхи – пастель, цветы и изысканный нейл-арт".

Пастельные ромашки

Маникюр на Пасху: 10 нежных дизайнов, символизирующих начало новой жизни

Вы можете легко повторить дизайн, начав с молочно-нюдового основания, а затем используя различные инструменты для нанесения точек, чтобы создать цветы.

Весенний френч

Маникюр на Пасху: 10 нежных дизайнов, символизирующих начало новой жизни

Отличный вариант для поклонниц французского мани. Выберите цвет, который вам по душе, и украсьте классический френч весенними цветами.

Мятные мраморные ногти

Маникюр на Пасху: 10 нежных дизайнов, символизирующих начало новой жизни

Этот дизайн имеет матовый мятно-кремовый вихрь с золотыми хромированными акцентными линиями, что придает ему мягкий, но роскошный вид.

Цветной креатив

Маникюр на Пасху: 10 нежных дизайнов, символизирующих начало новой жизни

Украсьте свои ногти веселыми дизайнами, выбрав разный рисунок для каждого пальца. Прекрасный выглядеть будут весенние оттенки.

Абстрактный белый

Маникюр на Пасху: 10 нежных дизайнов, символизирующих начало новой жизни

Предпочитаете более классический, менее красочный пасхальный дизайн? Вы никогда не ошибетесь с абстрактным белым мани с французскими акцентами.

Неон и цветы

Маникюр на Пасху: 10 нежных дизайнов, символизирующих начало новой жизни

Вот еще один способ добавить пастельные неоновые оттенки в пасхальный мани.

Омбре

Маникюр на Пасху: 10 нежных дизайнов, символизирующих начало новой жизни

Ищете более нейтральный пасхальный образ ногтей? Выбирайте глянцевый омбре от нюдового до белого.

Голубовато-зеленый френч

Маникюр на Пасху: 10 нежных дизайнов, символизирующих начало новой жизни

Эти французские ногти напоминают свежескошенную траву и чистое голубое небо.

Розовые омбре и ромашки

Маникюр на Пасху: 10 нежных дизайнов, символизирующих начало новой жизни

Смело совмещайте тренды! В этом дизайне основой стал розово-белый градиент, а контрастные ромашки завершили картину.

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