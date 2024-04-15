Маникюр на Пасху: 10 нежных дизайнов, символизирующих начало новой жизни

Пасха – праздник, для которого характерна пастельная палитра. Независимо от того, платья ли это с рюшами или нежный макияж – пастельные цвета и дизайны будут на первом месте.

То же касается пасхального маникюра, пишет Instyle. По словам нейл-мастерицы и генерального директора Nailing Hollywood Маз Ханны, такие цвета, как пудрово-голубой, бледно-оранжевый, пастельно-желтый, мятно-зеленый, розовый и лавандовый, являются лучшим выбором для красивого пасхального маникюра.

Цветочные ногти

"Цветочный нейл-арт идеально подходит для Пасхи, поскольку она знаменует начало весны", – говорит Ханна. – Большинство весенних идей для ногтей очень хорошо подходят для Пасхи – пастель, цветы и изысканный нейл-арт".

Пастельные ромашки

Вы можете легко повторить дизайн, начав с молочно-нюдового основания, а затем используя различные инструменты для нанесения точек, чтобы создать цветы.

Весенний френч

Отличный вариант для поклонниц французского мани. Выберите цвет, который вам по душе, и украсьте классический френч весенними цветами.

Мятные мраморные ногти

Этот дизайн имеет матовый мятно-кремовый вихрь с золотыми хромированными акцентными линиями, что придает ему мягкий, но роскошный вид.

Цветной креатив

Украсьте свои ногти веселыми дизайнами, выбрав разный рисунок для каждого пальца. Прекрасный выглядеть будут весенние оттенки.

Абстрактный белый

Предпочитаете более классический, менее красочный пасхальный дизайн? Вы никогда не ошибетесь с абстрактным белым мани с французскими акцентами.

Неон и цветы

Вот еще один способ добавить пастельные неоновые оттенки в пасхальный мани.

Омбре

Ищете более нейтральный пасхальный образ ногтей? Выбирайте глянцевый омбре от нюдового до белого.

Голубовато-зеленый френч

Эти французские ногти напоминают свежескошенную траву и чистое голубое небо.

Розовые омбре и ромашки

Смело совмещайте тренды! В этом дизайне основой стал розово-белый градиент, а контрастные ромашки завершили картину.

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