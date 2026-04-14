Маникюр на миллион: как выглядит 'самый дорогой цвет ногтей' этой весной

Прозрачный молочный маникюр стал одним из главных бьюти-трендов весны 2026, который в западных медиа и среди нейл-мастеров уже называют "самым дорогим цветом ногтей сезона". Речь идет о полупрозрачном молочно-белом покрытии с глянцевым финишем, которое создает эффект ухоженных, но максимально естественных ногтей.

Видео дня

Как объясняют в WWW, этот оттенок активно вытесняет плотные молочные и классические белые лаки благодаря "вечному" тренду на так называемую "тихую роскошь". Маникюр выглядит минималистично, не перегружает образ и при этом создает впечатление дорогого, продуманного стиля без очевидных декоративных элементов.

Главная особенность такого покрытия – его полупрозрачная текстура. В отличие от плотного молочного лака, прозрачный вариант позволяет естественной ногтевой пластине немного просвечиваться, выравнивая тон и добавляя деликатного сияния. Благодаря этому ногти выглядят аккуратно даже без дополнительного дизайна.

Отдельную роль играет глянцевое покрытие, которое усиливает эффект "здоровых" ногтей. Именно блеск в сочетании с легким молочным оттенком формирует визуальное ощущение ухоженности, которое часто ассоциируется с премиальным салонным маникюром.

Специалисты по нейл-индустрии отмечают, что этот тренд хорошо сочетается с разными формами ногтей. Чаще всего его выполняют на миндалевидной или квадратной с закругленными углами форме, как на длинных, так и на коротких ногтях, поскольку покрытие не требует дизайна вообще.

Популярность прозрачного молочного маникюра также объясняется его практичностью. Он менее требователен к частому обновлению, а незначительное отрастание ногтя выглядит естественно благодаря полупрозрачной базе. Для достижения эффекта обычно используют легкие гелевые или полупрозрачные лаки с высоким уровнем глянца.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.