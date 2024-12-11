Маникюр, который считался антитрендом, снова набирает обороты: лучшие идеи

Если на Instagram и TikTok и можно положиться, так это то, что они освещают новые бьюти-тренды. В последнее время такими тенденциями были контурные скулы "модельной формы", одержимость прическами в стиле 70-х и макияж "Бимбо".

Видео дня

Однако иногда тренды, циркулирующие в соцсетях, не совсем новые – это просто возвращение к старой, хорошо знакомой моде, пишет Who What Wear. Возьмем, к примеру, матовый лак для ногтей. То, что когда-то было самым модным маникюром в 2010 году, снова возвращается в центр внимания. Но вместо китчевого матового нейл-арта, который мы привыкли видеть в интернете, обновленная версия этого года – это чистые и минималистические дизайны с мягким, не блестящим покрытием.

Как сделать трендовые матовые ногти

Есть два способа сделать матовый маникюр. Во-первых, вы можете покрасить ногти в любой оттенок, который вам нравится, а затем нанести матовое верхнее покрытие, чтобы скрыть блеск и получить чистый, минималистичный финиш. Это самый популярный способ, как добиться матового вида. Во-вторых, можно использовать матовый цвет ногтей, чтобы получить матовое покрытие без блеска.

Красивая пастель

Геометрический матовый

Сливовая утонченность

Абстрактное искусство

Матовое сердце

Цветные блоки

Волны океана

Глянцевый френч

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