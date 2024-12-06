Что такое макияж 'бимбо' и как повторить новый тренд, который разрывает TikTok

Сейчас невероятную популярность набирает макияж "бимбо", который заполонил TikTok. Яркий мейкап помогает подчеркнуть женственность и придать уверенности в себе, поэтому он стал трендом среди девушек.

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OBOZ.UA решил рассказать о том, как его правильно повторить. Но для начала следует понять, что это за стиль и когда он возник.

Раньше "бимбой" называли привлекательную, сексуальную, но не слишком сообразительную женщину. Чаще всего это были очень эффектные, ухоженные блондинки, которых считали не слишком умными (хотя это мог быть только их образ).

Именно поэтому когда-то сленговое прозвище было оскорбительным. Современная молодежь изменила значение слова, так что теперь "бимбой" называют самодостаточную, роскошную и осведомленную женщину, которая любит себя и не скрывает своей красоты.

В TikTok есть множество видео о том, как повторить трендовый макияж. Для начала нужно нанести плотный тональный крем, который скроет все недостатки кожи и выровняет тон. В таком образе очень важно сделать акцент на глазах, поэтому можно экспериментировать с разными блестками и яркими тенями. Для еще более выразительного эффекта следует взять черный карандаш и прокрасить пространство между верхними ресничками и нижнюю слизистую глаза.

Брови лучше оформить не слишком темным оттенком, а форма должна быть тоненькой. Максимально густые, длинные ресницы являются изюминкой макияжа, поэтому в идеале следует нанести тушь несколькими слоями. Для оформления губ нужно обвести контур карандашом темного оттенка, а на центр нанести бледно-розовую помаду.

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