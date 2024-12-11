Как сделать идеальную прическу на праздник: шесть главных правил

Сезон новогодних праздников официально начался – это значит, что пора продумать праздничный образ. Не секрет, что одним из важнейших элементов внешнего вида является прическа, особенно когда речь идет об особых событиях.

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Если кто-то и знает, как сделать замечательную прическу для вечеринки, то это звездный парикмахер Эндрю Фицсаймонс, пишет британский Vogue. Специалист отвечает за гламур семьи Кардашьян, певицы Дженнифер Лопес, актрисы Меган Фокс и модели Алессандры Амбросио. Между тем мастер Шарлотта Менса стоит за вечерними образами моделей Журдан Данн и Адут Аке. Специалисты поделились своими проверенными на практике секретами создания причесок для вечеринок.

Не пренебрегайте термозащитой

Холодное время года часто означает более частую смену причесок, но чем чаще мы укладываем волосы, тем больше вред. Если вы переходите от повседневных стилей, не требующих использования горячих стайлеров, вам не стоит волноваться, но если вы добавляете температуру – скажем, переходите от супергладкого хвоста к длинным распущенным волнам и обратно – тогда защита прядей от повреждений, вызванных нагреванием, это обезательно.

"Каждый раз, когда вы используете тепло для создания прически, обязательно используйте термозащитное средство, – подтверждает Фицсимонс. – Это предотвратит пересушивание и повреждение волос, что часто приводит к его ломкости".

Учитывайте цвет волос

Несмотря на несколько старомодные тенденции, шпильки – это то, что вы найдете в наборе каждого стилиста, в том числе и у Фицсимонса. "Когда я делаю прическу, шпильки являются важной частью образа, и я всегда рекомендую иметь их под рукой, чтобы легко поднять волосы вверх или исправить какие-либо неудачи в последнюю минуту", – говорит он.

Однако, по словам эксперта, это не так просто, как купить старую коробку шпилек: правильный оттенок имеет важное значение для безупречной укладки – так же, как и осторожность в использовании. "Мой лучший совет по использованию шпилек – помнить о том, сколько волос вы фиксируете. Если вы откроете шпильку, чтобы накрутить больше волос, чем она может выдержать, это не сработает", – говорит Ендрю. Он также дает совет, если вы хорошо вставляете шпильки на место, но разочаровываетесь, когда они в конце концов ускользают: "Нанесите лак для волос до и после, и ваши шпильки останутся на месте!"

Не переусердствуйте с прической

"Хвост может улучшить любой образ, и его легко сделать, когда у вас слишком мало времени", – говорит Шарлотта Менса, работающая с текстурой афро-волос. Умный лайхак – заменить резиновые резинки на атласные, которые не будут дергаться, или добавить бант, инкрустированную кристаллами ленту для праздничного завершения прически.

"Голые хвосты", когда резинка скрыта под волосами, также является веселым и утонченным вечерним образом. После того, как вы завязали волосы, возьмите часть прядей у основания головы (все еще внутри хвоста) и оберните вокруг несколько раз, пока не скроете резинку. Чтобы прическа выглядела надежно в течение всего вечера, вам понадобится несколько шпилек.

Используйте продукты для волос

Хотя сухой шампунь является спасителем в течение всего года, он по-настоящему берется за дело в сезон вечеринок. "Если у вас нет времени мыть голову в перерывах между мероприятиями, сухой шампунь – ваш лучший друг, – говорит Фицсимонс. – Он помогает поглощать грязь, масло и жир из кожи головы, даже не моя ее, поэтому иметь его в своей сумке очень удобно во время праздничного сезона, если у вас плотный график".

Если не считать возможности очистки, использование сухого шампуня в качестве спрея для стайлинга – это инсайдерский трюк, который в это время года на вес золота. Он не только освежит ваши пряди между мероприятиями, но и придаст прическе изящному объему, а также обеспечит фиксацию аксессуаров. Он хорошо работает, чтобы добавить долговечности вашему рождественскому образу. "Я рекомендую наносить немного спрея на корни после того, как вы вымыли и высушили волосы, чтобы продолжить укладку, а не на второй или третий день мытья головы", – добавляет Фицсимонс.

Не забудьте лак

Хороший лак для волос с гибкой фиксацией поможет обуздать любые пряди и держать их под контролем в течение всего вечера. Другими словами, если вы пытаетесь сделать гладкую прическу, не следует выходить из дома без лака. Чтобы не переусердствовать и не рисковать, что прическа будет выглядеть слишком жесткой, используйте более целенаправленный подход. "Возьмите лак для волос и нанесите немного на щетку, а затем расчешите волосы, чтобы они оставались на месте. Используйте щетки меньшего размера для небольших участков или для того, чтобы причесать непослушные волосы", – советует Фицсимонс.

Наслаждайтесь праздником

Если вам нравятся аксессуары для волос, но вы никогда не чувствовали себя достаточно смелой, чтобы их надеть, Рождество – самое время поддаться порыву и сделать это. "На праздники я люблю использовать забавные аксессуары, чтобы сделать классический образ более приподнятым и праздничным, – говорит Фицсимонс. – Вы можете сделать простую укладку и добавить блестящий ободок, чтобы сделать любой образ более шикарным, или если вы переходите от дневного к вечернему образу, бант или заколки действительно помогут добавить немного больше гламура".

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