Любовь с первой примерки: 5 модных джинсов на осень 2023, которые разнообразят ваши образы

Благодаря чему джинсы уверенно закрепились в повседневном гардеробе? Почему не выходят из моды десятилетиями? Они удобны, универсальны и износоустойчивы. Кутюрье позаботились о том, чтобы женщины с любыми параметрами смогли найти для себя модель, которая выгодно подчеркивала бы формы и хитро маскировала "лишнее".

Видео дня

Джинсы skinny, карго, мешковатые и джоггеры ушли в прошлое. А какие фасоны актуальны осенью 2023? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. С высокой посадкой

Такие джинсы помогают скрыть выпуклый живот и визуально удлинить ноги. В этом году в трендах прямые модели, клеш и укороченные. Они отлично сочетаются с корсетными топами, лонгсливами, рубашками, футболками и свитерами из легких тканей.

2. Цветные

Синие и черные джинсы – вечная классика. Однако не бойтесь экспериментировать с другими красками. Например, присмотритесь к серым, зеленым, темно-бордовым или, например, коричневым цветам. Они сделают ваши образы более интересными и оригинальными. А еще – идеально сочетаются с контрастным светлым верхом.

3. С разрезами

Деним с разрезами визуально вытягивает силуэт, благодаря чему вы гарантированно будете казаться стройнее и выше. Усилит этот эффект обувь в тон. Это могут быть лоферы, туфли Мэри Джейн, кожаные кроссовки, оксфорды или ботильоны на каблуке.

4. Клеш

Классические джинсы клеш в стиле 90-х плотно облегают бедра и плавно расширяются от колен. Благодаря такому крою они уравновешивают силуэт и визуально удлиняют ноги. Если хотите создать образ а-ля хиппи, наденьте с этими штанами шелковую блузу с этническими орнаментами. А из более классических ансамблей попробуйте джинсы с лонгсливами, блузами, топами в рубчик или рубашками.

5. С принтом

Это вариант для смелых. Добавьте к осеннему аутфиту джинсы с нарисованными цветами, геометрическими узорами, имитацией змеиной кожи или вертикальными линиями. Поскольку эти принты самодостаточны, комбинируйте их с однотонными вещами без лишней фурнитуры и в спокойной палитре.

Ранее OBOZREVATEL писал о стильных брюках на осень 2023, с которыми каждый ваш выход будет выглядеть "дорого" и эффектно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!