Любимый маникюр звезд

Звезд первой величины покорил новый маникюрный тренд, который имеет мало общего с летним и ярким настроением. Более того, модные обозреватели даже нарекли его "антилетним", поскольку дизайн нейл-арта предполагает использование всего двух цветов – белого и черного.

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В народе такой маникюр назвали "смокинг", ведь этот образ в основном состоит из черного костюма и белой рубашки. О новой "зависимости" звезд рассказали редакторы портала Who What Wear.

Преимущество "смокинг"-дизайна в том, что его можно адаптировать под свой стиль. Любительницы минимализма могут ограничиться изящным френчем, который продемонстрировала рэпер Карди Би. Для этого нужно к белой или молочной базе добавить тоненькую полоску угольного цвета.

Певица Дуа Липа для себя выбрала более романтичный вариант – цветочный принт. В свои соцсети звезда выложила фото с новым дизайном, где соединила нежный фон со сдержанными цветочками.

Кроме этого, она показала стильный маникюр в горошек, который также выполнила в классических цветах. Такой дизайн выглядит спокойно, но оригинально.

Известная модель и светская львица Кайли Дженнер также не обошла черно-белый тренд. Она соединила два цвета в простой идее – полосках на кончиках ногтей. Такой дизайн также называют "витой френч".

Ранее OBOZ.UA писал о самом изящном маникюре, от которого в восторге француженки.

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