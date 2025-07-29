Самый элегантный выбор: какой маникюр носят француженки

Парижанки считают, что настоящий шик — в простоте. Забыв о чрезмерном нейл-арте и ярких цветах, они отдают предпочтение классическим, утонченным оттенкам, что прекрасно дополняют любой образ.

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Французский маникюр — это утонченность, классика и минимализм. Если вы хотите выглядеть по-французски элегантно, выбирайте натуральные ногти, френч или сдержанные, но выразительные цвета.

Ниже — шесть главных цветов маникюра, которые выбирают француженки в 2025 году, по данным Who What Wear:

Насыщенный красный

Красный маникюр никогда не выходит из моды, и лето 2025 — не исключение. Француженки делают ставку на ярко-красные и коралловые лаки, которые добавляют образу уверенности и шарма. Этот оттенок однозначно привлекает внимание, но при этом остается элегантным и сдержанным — именно то, что нужно для утонченного летнего стиля.

Французский маникюр

Френч с белыми кончиками — неотъемлемая часть французской эстетики. Этим летом он снова на пике популярности. Особенно модной считается короткая квадратная форма ногтей, которая делает образ более современным. Такой маникюр подходит к любому наряду, что делает его универсальным выбором для теплого времени года.

Белый

Оттенки белого, от мягких молочных до сияющих снежно-белых, завоевывают сердца французских модниц. Этот тренд демонстрирует приверженность к минимализму и позволяет создать безупречно опрятный вид. Белый маникюр отлично подходит как к повседневному образу, так и к вечерним выходам.

Шоколадно-коричневый

Еще один фаворит лета — глубокие шоколадные оттенки. Француженки экспериментируют с коричневым цветом, выбирая как сплошное покрытие, так и вариации с французскими кончиками. Этот цвет выглядит элегантно и нестандартно для лета, что только добавляет ему привлекательности.

Натуральные ногти

В поисках максимально натурального вида все больше парижанок отказываются от лака вовсе. Вместо этого они сосредотачиваются на уходе: аккуратная форма, блестящая поверхность и здоровый вид стали синонимом французского подхода к красоте. Этот тренд — настоящее спасение для тех, кто хочет выглядеть опрятно без лишних усилий.

Бордо

Хоть бордовый обычно ассоциируется с осенью, француженки доказывают, что он не менее уместен и летом. Глубокий винный оттенок добавляет драматизма и стиля, особенно в сочетании с маленьким черным платьем. Вдохновляясь вечной классикой à la Chanel, они смело добавляют бордо в свои летние образы.

OBOZ.UA предлагает узнать об элегантной форме ногтей, которая находится на пике популярности этим летом.

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