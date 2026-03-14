Лучшие стрижки весны 2026: варианты от стилистов

Весенний сезон традиционно является временем обновления образа. И волосы в этот момент становятся идеальной площадкой для экспериментов.

Чтобы не просто изменить прическу, а попасть в модные тренды, издание Real Simple рекомендует обратить внимание на эти стили, которые в первую очередь рекомендують профессиональные парикмахеры. Весной 2026 года доминируют различные вариации боба – от четких форм до дерзких линий, – а также мягкие слои, легкие челки и текстурированные укладки.

Скульптурный французский боб

Для создания изысканного, привлекающего внимание образа выбирайте скульптурный французский боб. Эта короткая стрижка длиной до подбородка или чуть выше имеет слегка закругленные концы и мягкую внутреннюю структуру. В 2026 году прослеживается возвращение к опрятности: такая стрижка выглядит классически, но в то же время современно. Она отличается минимализмом и шиком, что соответствует модному тренду на четкие линии и структурированность в одежде.

Длина до плеч с легкой челкой

На другом краю спектра популярности находятся стрижки средней длины с акцентом на движение, особенно в сочетании с невесомой челкой. Для них предполагается наличие деликатных, воздушных прядей, которые мягко обрамляют глаза и плавно переходят в общую форму длиной до плеч. Такой вариант выглядит нежно, подходит большинству типов лица и добавляет образу необходимой мягкости.

Градуированный боб

Градуированный вариант стрижки боб ценится за простоту и универсальность: прическу можно оставить высыхать естественным путем для получения текстуры "только что из постели" или же использовать стайлеры для идеальной точности укладки. Этот объемный слоистый стиль максимально выгодно подчеркивает черты лица. Популярность стрижки объясняется акцентом на блеске, динамичности и здоровом виде волос.

Гладкие длинные слои

Несмотря на доминирование коротких стрижек, для ценителей длины также существуют актуальные варианты. Длинные волосы возвращаются в более изящном виде – с мягкими, незаметными слоями, которые добавляют динамики, не делая кончики слишком тонкими. Весенние тренды 2026 года сосредоточены на чистой, ухоженной длине, которая имеет продуманный вид и не требует сложного ухода.

Многослойная стрижка "бабочка"

Для тех, кто желает сохранить длину и добавить объемных слоев, актуальной остается стрижка "бабочка". Она сочетает в себе ретро-мотивы и современные веяния. Стиль предполагает многослойность с мягкими прядями-шторами, создающими эффект дополнительного объема и естественного движения вокруг лица. Такая воздушная форма придает волосам легкости и непринужденности, что идеально подходит для весеннего сезона.

Текстурированный микрочубчик

В 2026 году челки представлены в разных формах, но одной из самых модных является текстурированная, разделенная на отдельные пряди вариация, которая выглядит почти скульптурно или даже немного намекает на стиль ретро. Например, подобные акценты часто сочетают с высокими прическами или боковыми проборами. Такой микрочубчик добавляет образу характера и дерзости.

Удлиненный закругленный лоб

Этот вариант удлиненного боба (lob – от long bob) подходит для тех, кто отращивает волосы после короткой стрижки или хочет уменьшить длину шевелюры, не прибегая к радикальным изменениям. Удлиненный лоб достигает уровня ключиц и имеет мягкое закругление по периметру. Такая прическа сохраняет объем и полноту, оставаясь при этом пластичной и современной. Она выглядит привлекательно как в гладком виде, так и с легкими волнами или после естественного высыхания.

