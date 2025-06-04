Лучшие прически на выпускной: варианты для голливудского образа

Выпускной вечер - особое событие, которое каждая девушка хочет запомнить надолго. Идеальное платье, макияж и, конечно, прическа - все должно быть безупречным. Правильно выбранная укладка не только дополняет образ, но и помогает почувствовать себя настоящей звездой красной дорожки.

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В 2025 году в моде сочетание элегантности и естественности: легкие волны, высокие пучки, объемные локоны и стильные аксессуары. В этой подборке мы собрали лучшие идеи для волос любой длины.

Перистые локоны

Локоны, мягко изгибающиеся наружу, создают элегантный и объемный образ. Это классический вариант для выпускного, который отлично смотрится даже под академической шапочкой.

Голливудские волны

Это смелый и роскошный выбор для выпускного вечера. Объемная укладка с мягкими каскадными волнами добавляет драматичности и праздничности образу.

Боб с косым пробором

Такая прическа - идеальный выбор для обладательниц коротких волос. Прическа выглядит стильно и аккуратно, особенно если заправить пряди за уши. Она подчеркивает черты лица и добавляет образу элегантности без лишних усилий.

Пляжные волны

Это беспроигрышный вариант для выпускного в теплое время года. Они создают непринужденный, но в то же время стильный образ. Эта прическа подходит к любой длине волос и добавляет праздничному виду естественного очарования.

Высокий хвост

Высокий хвост с прядями, обрамляющими лицо, — это стильная и универсальная прическа для выпускного. Она открывает лицо и подчеркивает черты, добавляя образу утонченности. Идеальный выбор для тех, кто не планирует надевать шляпу.

Завитые пряди, заправленные за уши

Такая прическа создает элегантный и беспроигрышный образ для выпускного. Такая прическа выглядит опрятно, в то же время добавляя нежности и романтичности. Она прекрасно сочетается как с классическими, так и с современными платьями.

Острый боб-каре

Острое каре - идеальный вариант для выпускного, если хочется выглядеть стильно и уверенно. Прямая, гладкая укладка подчеркивает форму прически и добавляет образу четкости. Такой вариант особенно эффектен на коротких волосах.

На OBOZ.UA вы найдете прически на выпускной для обладательниц длинных волос.

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