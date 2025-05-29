Для длинных волос: топ причесок на выпускной-2025

Выпускной предполагает тщательную подготовку образа, где каждая деталь имеет значение. Особенно важна прическа: она дополняет платье, подчеркивает черты лица и формирует целостное впечатление. Для обладательниц длинных волос выбор укладки особенно широк, но в то же время сложен.

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Сезон 2025 года определяет несколько ключевых направлений: возвращение винтажных форм, акценты на гладкость и блеск, высокие пучки и элементы плетения. Эксперты рассказали актуальные варианты причесок, сочетающие трендовость и практичность.

Винтажные локоны

Да, 1920-е снова в тренде. Глубокие, крупные волны добавляют образу утонченности и драматичности. Эта прическа – современная интерпретация голливудского гламура. Локоны имеют четкую структуру, а мягкие завитки, мягко обрамляющие лицо, добавляют образу завершенности. Прическа подойдет тем, кто хочет сделать ставку на элегантность.

Актуальное плетение

Пожалуй, еще ни разу классическое плетение не выглядело так футуристично. В тренде – высокие косы, шелковистые, объемные, с интегрированными лентами или декоративными цепочками, которые вплетаются в пряди. Это актуальная прическа в стиле нового поколения – тренд, рожденный не в подиумных кулуарах, а в динамике Reels и TikTok. Эта прическа отлично сочетается с неоновыми деталями, платьями с открытыми плечами, маникюром с зеркальным эффектом. Трендовые косички – это про молодость, свободу, игру.

Нежная челка и baby hairs

В эпоху гиперреализма визуальные акценты смещаются в сторону мелочей. И именно обрамление лица мягкими волнами, небрежно уложенными baby hairs стало символом новой женственности. Это про нежность, легкость, романтику. В сочетании с мягким макияжем, блеском на губах и платьем с открытой спиной, такая прическа создает эффект естественной красоты.

Ровные волосы

Идеально ровные, без единого излома, с зеркальным блеском – такие волосы точно выделят вас из толпы кудрей. Это минималистично и потрясающе одновременно. Такая прическа создает образ "тихой силы" – когда не надо ничего доказывать, потому что стиль говорит сам за себя. Это выбор тех, кто не гонится за объемами, а выстраивает геометрию. "Стеклянные волосы" идеально сочетаются с платьями строгого кроя, архитектурными силуэтами и драматичным макияжем с акцентом на глаза.

Элегантный пучок

Это сдержанная классика с точным акцентом. Такой вариант уместен в любом стилистическом решении – от минимализма до романтической классики.

Кому подходит: тем, кто ищет элегантность без излишеств и хочет создать образ с точным чувством стиля.

Бант – главный аксессуар 2025 года

В прическах для выпускного бант становится нежным акцентом, придающим образу романтическую завершенность. Верхнюю часть волос можно собрать в гладкий аккуратный хвост, который элегантно обернет длинная лента или шелковый бант. Нижние пряди пусть остаются свободными – мягкие волны или легкие локоны создают эффект естественной легкости.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об основных цветах, фасонах, декоративных элементах, а также стилистических вдохновениях, которые будут определять визуальное настроение нынешнего выпускного сезона.

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