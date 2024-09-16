Названы победители 'Эмми 2024': лучший сериал получил рекордные 18 наград

Американская телеакадемия объявила победителей кинопремии "Эмми 2024", состоявшейся в ночь с 15 на 16 сентября в Лос-Анджелесе, США. В этом году фаворитом кинокритиков стал сериал "Сегун" об английском моряке в Японии. Он получил рекордные 18 статуэток.

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Как отмечает Variety, сериал побил рекорд по количеству побед, одержанных за один сезон. Насколько известно, "Сегун" также стал первой кинолентой, номинированной 25 раз. За ним не отставал еще один нашумевший сериал – "Медведь", побивший свой собственный рекорд в 11 побед.

Триумфаторами "Эмми 2024" также стали немало малоизвестных актеров. 52-летняя Лиза Колон-Зайас, игравшая роль Тины Марреро в "Медведе", после получения статуэтки призналась, что не готовила речь, ведь не ожидала, что может победить.

"Благодарю моего мужа Дэвида Заяса, он сказал мне написать речь, а я не написала, потому что не думала, что это будет возможно. Как я могла подумать, что это будет возможно в присутствии Мерил Стрип и Кэрол Бернетт, Джанель и Шерил Ли Ральф. Я люблю вас всех, я чту вас до глубины своего сердца. Моя мама, я благодарю тебя. Моя семья, мои внуки, благодарю вас. Спасибо, что дали мне новую жизнь благодаря этому шоу", – говорила она.

Кто победил на церемонии "Эмми":

Лучший драматический сериал

"Корона"

"Фолаут"

"Позолоченный век"

"Утреннее шоу"

"Мистер и миссис Смит"

"Сегун"

"Медленные лошади"

"Проблема трех тел"

Лучший комедийный сериал

"Начальная школа Эббот"

"Медведь"

"Уйми свой пыл"

"Хитрости"

"Убийства в одном здании"

"Палм-Рояль"

"Псы из резервации"

"Чем мы занимаемся в тенях"

Лучшая актриса в драматическом сериале

Дженнифер Энистон, "Утреннее шоу"

Кэрри Кун, "Позолоченный век"

Майя Эрскин, "Мистер и миссис Смит"

Анна Саваи, "Сегун"

Имельда Стонтон, "Корона"

Риз Уизерспун, "Утреннее шоу"

Лучший актер в драматическом сериале

Идрис Эльба, "Перехваченный рейс"

Дональд Гловер, "Мистер и миссис Смит"

Уолтон Хоггинс, "Фолаут"

Гарри Олдман, "Медленные кони"

Хироюки Санада, "Сегун"

Доминик Вест, "Корона"

Лучшая актриса в комедийном сериале

Квинта Брансон, "Начальная школа Эббот"

Айо Эдебири, "Медведь"

Селена Гомес, "Убийства в одном здании"

Майя Рудольф, "Большие деньги"

Джин Смарт, "Хитрости"

Кристен Виг, "Палм-Рояль"

Лучший актер в комедийном сериале

Мэтт Берри, "Чем мы занимаемся в тенях"

Ларри Дэвид, "Уйми свой пыл"

Стив Мартин, "Убийства в одном здании"

Мартин Шорт, "Убийства в одном здании"

Джереми Аллен Уайт, "Медведь"

Д'Фараон Вун-А-Тай, "Пси из резервации"

Лучший актер второго плана в драматическом сериале

Таданобу Асано, "Сегун"

Билли Крудап, "Утреннее шоу"

Марк Дюпласс, "Утреннее шоу"

Джон Хэмм, "Утреннее шоу"

Такехиро Хира, "Сегун"

Джек Лауден, "Медленные кони"

Джонатан Прайс, "Корона"

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

Кристин Баранский, "Позолоченный век"

Николь Бехари, "Утреннее шоу"

Элизабет Дебики, "Корона"

Грета Ли, "Утреннее шоу"

Лесли Мэнвилл, "Корона"

Карен Питтман, "Утреннее шоу"

Холланд Тейлор, "Утреннее шоу"

Лучший актер второго плана в комедийном сериале

Лайонел Бойс, "Медведь"

Пол В. Даунс, "Хитрости"

Эбон Мосс-Бакрак, "Медведь"

Пол Радд, "Убийства в одном здании"

Тайлер Джеймс Уильямс, "Начальная школа Эбботт"

Боуэн Янг, "Субботний вечер в прямом эфире"

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале

Кэрол Бернетт, "Палм-Рояль"

Лиза Колон-Зайас, "Медведь"

Ханна Айнбиндер, "Хитрости"

Джанель Джеймс, "Начальная школа Эбботт"

Шерил Ли Ральф, "Начальная школа Эбботт"

Мэрил Стрип, "Убийства в одном здании"

Лучший мини-сериал

"Олененок"

"Фарго"

"Уроки химии"

"Рипли"

"Настоящий детектив: Ночная страна"

Лучшая актриса в мини-сериале

Джоди Фостер, "Настоящий детектив: Ночная страна"

Бри Ларсон, "Уроки химии"

Джуно Темпл, "Фарго"

София Вергара, "Гризельда"

Наоми Уоттс, "Вражда: Капоте против лебедей"

Лучший актер в минисериале

Мэтт Бомер, "Попутчики"

Ричард Гедд, "Олененок"

Джон Хэмм, "Фарго"

Том Голландер, "Вражда: Капоте против лебедей"

Эндрю Скотт, "Рипли"

Ранее OBOZ.UA писал, каким фильмам прогнозировали победу на "Эмми 2024". Сравнить ожидания с результатами можно по ссылке. Также мы рассказывали, о чем стали сериалы "Медведь" и "Сегун", которые стали сенсациями на кинопремии.

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