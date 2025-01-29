Ломает стереотипы: эксперты расшифровали скрытые символы в портрете Мелании Трамп

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания своим официальным портретом в Белом доме пыталась донести до мира определенные сообщения. Она чувствовала себя уверенной и готовой к работе, о чем свидетельствуют скрытые символы на кадре.

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Эксперты проанализировали портрет первой леди США и пришли к выводу, что она полностью доверяет фотографу Режин Мао, с которой работает уже много лет. Мелания Трамп была уверена в том, что ее месседж будет донесен этим человеком, передает ВВС.

Для фото жена президента США позировала в костюме от итальянского бренда Dolce & Gabbana на фоне Монумента Вашингтона, уверенно расставив руки на столе в Желтом овальном кабинете. По словам заведующей кафедрой истории искусств Пенсильванского университета Гвендолин Дюбуа Шоу, выбор этого места для портрета не случаен.

Ее поза на фоне Монумента Вашингтона является символом власти. Кончики пальцев первой леди США твердо установлены на зеркальном столе. По словам Шоу, таким образом Мелания Трамп демонстрирует готовность приступить к работе, выполняя уникальную роль защитницы бесправных. Также она демонстрирует, что переместилась из периферийного пространства семейных покоев в комнату прямо над Овальным кабинетом, что делает ее хозяйкой Белого дома.

По мнению модного обозревателя Элли Вайолет Брэмли, портрет несет в себе чрезмерную серьезность, что противоречит традиционной роли первой леди.

Костюм и поза Мелании кажутся продуманным до мелочей и излучают некую силу, которая ломает стереотипы о традиционной роли первой леди, заключающейся в смягчении президентства мужа в глазах общественности.

Также эксперты отметили, что образ жены Трампа больше соответствует деловому стилю. Если во время первого президентского срока мужа Мелания вела себя сдержанно и проводила время в Нью-Йорке или Мар-а-Лаго, то фото на фоне Монумента Вашингтона очень четко определяет ее место в округе Колумбия.

Эксперты обратили внимание также на то, что на новом портрете мягкость и улыбка с приоткрытыми губами, которые были продемонстрированы в 2017 году, исчезли. В этот раз Мелания внимательно смотрела непосредственно в камеру, создавая таким образом прямой контакт со зрителем. Специалисты отметили, что первая леди США на своем портрете остается загадочной, в отличие от ее предшественниц Мишель Обамы и Джилл Байден, которые сделали доступность своим брендом.

Ранее OBOZ.UA писал о том, сколько стоит однобортный костюм-смокинг от Dolce & Gabbana, в котором Мелания Трамп позировала для портрета.

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