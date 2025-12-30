Локоны, пучок или хвост? Как подобрать идеальную прическу под праздничное платье

При формировании идеального праздничного образа создание прически играет не менее важную роль, чем выбор самого красивого платья. Укладка может с легкостью подчеркнуть лучшие черты вашей внешности и визуально удлинить шею, или же наоборот, сделать лук значительно тяжелее.

Видео дня

Для того, чтобы точно не прогадать с выбором прически, необходимо обращать внимание на фасон вашего платья, а особенно форму выреза, ведь именно от этой детали зависит, что лучше сделать: хвост, пучок или голливудские локоны. OBOZ.UA расскажет, как подобрать идеальную укладку для праздничного аутфита, чтобы выглядеть непревзойденно.

Пышное платье

Если вы решили выбрать для новогодней вечеринки объемное платье, не стоит перегружать образ распущенными локонами. Лучшим вариантом будет собрать волосы в высокий хвост и, при желании, оставить свободными несколько прядей у лица.

V-образный вырез

Платье с этой формой декольте помогает визуально удлинить шею, поэтому для того, чтобы добавить образу элегантности, стоит сделать высокий хвост или пучок. Если все же хочется распустить волосы, то уложите пряди на одну сторону. Это придаст аутфиту особой романтичности.

Открытые плечи

Для этого фасона одежды прекрасно подойдут более объемные прически и локоны, которые придадут романтического настроения.

Круглый вырез

Такое платье идеально сочетается с легкими локонами, или же прической "мальвинка". А вот если перед праздниками вы решили сделать каре, то вообще не придется долго тратить время на укладку, ведь эта стрижка лучше всего дополняет одежду с круглым вырезом.

Глубокое декольте

Чтобы сбалансировать образ со смелым платьем и добавить немного элегантности, стоит попробовать сделать низкий гладкий хвост или голливудскую волну. Оба варианта причесок выглядят сдержанно, но в то же время эффектно.

Закрытое декольте

Выбирая прическу для закрытых платьев важно сосредоточиться на тех вариантах, которые визуально удлинят шею. Для этой функции лучше всего подойдет высокий гладкий пучок или же хвост.

Платье с воротником халтер

Такие нестандартные фасоны платьев хорошо сочетаются с более простыми укладками. Стоит обратить внимание на высокие прически или прямые распущенные волосы с собранными передними прядями.

Квадратный вырез

К платью с геометрическим вырезом идеально подойдут распущенные волосы, заложенные за уши, что удлинит шею и подчеркнет линию подбородка.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие прически будут самыми популярными в 2026 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!