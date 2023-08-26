Лоферы, Мэри Джейн и другие пары осенней обуви, которые сделают любой образ эффектным

С наступлением осенних дней приходит время сделать ревизию своей обуви. Спрячьте подальше старомодные модели, например, неоновые кроссовки, сапоги с гармошкой на голенях, ботинки с массивной подошвой, армейские ботинки или сникерсы.

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А что носить взамен? Какие модели актуальны и комфортны осенью 2023? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Черные кеды

Конечно, белая обувь всегда выглядит "дорого" и прекрасно вписывается в любой образ. Однако ее нужно постоянно стирать, что неудобно. Черные кожаные кеды не только хорошо дополнят аутфиты, но и практичнее в ношении.

2. Бежевые челси

Челси – простые кожаные (замшевые или другого плотного материала) ботинки без шнурков, но с эластичной вставкой сбоку, и что очень удобно осенью, на низкой плоской подошве. Классический бежевый цвет гармонично сочетается с любой одеждой. Если это для вас слишком банально, попробуйте обувь с сероватым подтоном или в коричневом цвете.

3. Ботильоны или казаки (ковбойки)

Это стильные модели осенней обуви, которые имеют стойкие каблуки. Для офисного дресс-кода лучше выбирать ботильоны в спокойной палитре, а для прогулок по городу отдавайте предпочтение более интересному изделию – ковбойкам.

4. Акцентные Мэри Джейн

Эта обувь по меньшей мере еще несколько лет не будет выходить из моды. Туфли Мэри Джейн – нечто среднее между лоферами и лодочками: удобные и вариативные. Легко сочетаются как с элегантными платьями, так и джинсами или брюками прямого кроя.

5. Лоферы

Это удобная обувь на низком каблуке, которая придется по душе всем любительницам casual стиля. Актуальны в этом году модели пенни (с накладным язычком и с прорезями), с пряжками, бельгийские (туфли, декорированные крошечными бантиками) и венецианские (без любых украшений).

Раньше OBOZREVATEL писал о том, какую обувь носить с прямыми джинсами, чтобы выглядеть актуально.

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