Как мгновенно подтянуть лицо макияжем: метод 'трех линий' для зрелой кожи

Считается, что после определенного возраста макияж уже не может делать заметных изменений с лицом и помочь может только серьезное хирургическое вмешательство. Но не все согласны с этим утверждением.

Так блогерка @maturebeautystudio, которая в своем TikTok показывает трюки с макияжем для женщин старше 50 лет, продемонстрировала "метод трех линий". Он способен визуально подтянуть лицо в любом возрасте.

Главное средство, создающее весь визуальный эффект в этом методе, это хайлайтер. Шери (а именно так зовут блогерку), для короткого видеоурока предварительно нанесла на лицо тон, скульптор и румяна – трио, которое чаще всего используют для создания базы мейкапа.

Далее она взяла широкую и пушистую, но суженную к кончику кисточку и нанесла ею три линии хайлайтера. Одну от наружного уголка глаза к виску, другую – через верхний выступ скул и третью – во впадине под скулой, ниже румян. Все три линии должны идти по косой вверх.

Напоследок линии нужно тщательно растушевать по направлению их нанесения. Такой макияж придает лицу дополнительный объем и сияние.

Для сравнения Шери продемонстрировала, как выглядит половина лица, на которой она нанесла эти три линии и как выглядит половина без них. Разница оказалась достаточно заметной. Глаз кажется более подтянутым, а скула выразительной.

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