Летний тренд: какой маникюр сделает вас звездой

Этим летом среди трендов маникюра особенно выделяются Angel Chrome Nails – нежный, сияющий дизайн с перламутровым эффектом. Он сочетает минимализм, который уже несколько сезонов остается актуальным, с легким блеском, благодаря которому ногти выглядят празднично и одновременно элегантно.

Такой маникюр не кажется слишком ярким, но сразу привлекает внимание мягким сиянием, похожим на отблеск жемчуга или тонкий ореол света. Детали рассказало издание Myself.

Что такое Angel Chrome Nails

Angel Chrome Nails – это маникюр в светлых нюдовых, молочных или пастельных оттенках с деликатным хромированным блеском. Его особенность в том, что сияние не грубое и не слишком металлическое, а мягкое, почти воздушное.

Основой обычно становится молочно–белый или нюдовый лак. Поверх него наносят Cat Eye покрытие, которое активируется с помощью магнита. В таком лаке есть мелкие частицы, которые под действием магнита создают глубокий, стеклянный эффект.

После этого добавляют хромовую пудру. Ее можно нанести на всю ногтевую пластину, только по центру или в формате френча. Именно этот слой и дает тот самый ангельский блеск, благодаря которому дизайн имеет нежный, дорогой и очень опрятный вид.

Чем этот маникюр отличается от обычного chrome

Классические Chrome Nails обычно имеют выразительный зеркальный или металлический эффект. Они могут быть серебряными, золотыми, розовыми, перламутровыми или даже яркими.

Angel Chrome Nails значительно мягче. Здесь нет агрессивного блеска или чрезмерной яркости. Наоборот, дизайн держится на полупрозрачности, нюдовой базе и тонком сиянии.

Именно поэтому такой маникюр хорошо вписывается в нынешнюю моду на сдержанные, чистые и аккуратные ногти. Он не перегружает образ, но добавляет ему особый акцент. Ногти будто светятся изнутри, а блеск меняется в зависимости от освещения.

Какие цвета выбрать

Лучше всего для Angel Chrome Nails подходят нежные оттенки. Это может быть молочно-белый, бежевый, светло-розовый, персиковый, кремовый или полупрозрачный нюд.

Если хочется более выразительного эффекта, можно выбрать серебристый Cat Eye лак. Он придаст дизайну глубины и сделает блеск более заметным. Для еще более нежного результата подойдет белая или перламутровая хромовая пудра.

Летом такой маникюр особенно хорошо сочетается с легкими платьями, льняными вещами, белыми рубашками, пастельными цветами и загорелой кожей. Он одновременно универсальный и праздничный, поэтому подходит и на каждый день, и для отпуска, и для важного события.

Какая форма ногтей подходит лучше всего

На коротких ногтях дизайн выглядит аккуратным и ухоженным, а на средней длине становится более заметным и изысканным.

Лучше всего к этому тренду подходит миндалевидная форма. Она подчеркивает мягкость дизайна и делает пальцы визуально изящнее. Также уместной будет мягкая квадратная форма, особенно если вы любите практичный маникюр без чрезмерной длины. Если же хочется именно нежного "ангельского" эффекта, лучше выбирать умеренную длину и плавные линии.

Как сделать Angel Chrome Nails

Сперва ногтям придают желаемую форму. Затем поверхность аккуратно шлифуют бафом, чтобы покрытие лучше держалось. После этого наносят праймер и базу. Далее идет основной цвет – чаще всего молочный или нюдовый. Его полимеризуют в лампе. Затем наносят Cat Eye лак и с помощью магнита создают нужный эффект световой полосы или мягкого перелива. Когда слой застынет, на ноготь втирают хромовую пудру. Ее можно распределить по всей поверхности или только в отдельной зоне. В конце дизайн закрепляют глянцевым топом и снова просушивают в лампе. Завершающий штрих – масло для кутикулы и крем для рук. Это помогает сделать маникюр более опрятным и продлить ощущение свежести после процедуры.

