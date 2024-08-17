Лучший образ Кейт Миддлтон на красной дорожке: как выглядит прозрачное платье, очаровавшее публику в 2015 году. Фото

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, жена наследственного британского принца Уильяма, лечащаяся от рака, имеет немало эффектных платьев. За долгие годы жизни при дворе она продемонстрировала как гламурные, так и сдержанные королевские образы. Однако лучшим ее выходом на красную дорожку стало дефиле 2015 года.

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Тогда герцогиня вместе с мужем и его братом – принцем Гарри – посетила премьеру фильма о Джеймсе Бонде "007: Спектр". Ее сняли в потрясающем бледно-голубом платье Jenny Packham. OBOZ.UA решил вспомнить, как это было.

Кейт Миддлтон поразила своим вкусом, ведь и в полупрозрачном материале сохраняла сдержанность и утонченность. Платье до пола имело длинные рукава и небольшой шлейф.

На поясе и руках наряд был украшен драгоценностями, а на спине виднелся нежный разрез, который придавал ему воздушность.

Герцогиня дополнила образ серебряным клатчем от Jenny Packham, серьгами от Robinson Pelham и элегантными босоножками Jimmy Choo на невысокой платформе.

Лук принцессы имел изящный, но в то же время эффектный вид благодаря глубокому V-вырезу и невесомой ткани. Ее волосы были собраны в пышный пучок, а челка-шторка прибавила легкости образу.

Ранее OBOZ.UA писал, что невеста самого богатого человека мира в скромном образе встретилась с Папой Франциском. Раньше она предпочитала более эффектные платья.

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