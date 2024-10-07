Lady in red. Меган Маркл неожиданно появилась на вечеринке в Лос-Анджелесе и ошеломила публику своим образом

Герцогиня Сассекская Меган Маркл поразила публику своим появлением на благотворительной вечеринке детской больницы в Лос-Анджелесе, США, в ярком красном образе. В то время, когда ее муж путешествовал по делам по Африке, актриса неожиданно посетила торжественный ужин Children's Hospital LA 2024.

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Как сообщает журнал People, это мероприятие проводят один раз в два года и посвящают его пациентам и лучшим врачам и исследователям. На пышном празднике почтенные гости должны были пройтись по "красной" дорожке для хороших снимков.

На фото Меган Маркл появилась в изысканном красном платье с глубоким декольте и тонкими лямками. Источник сообщает, что его создал бренд Carolina Herrera. Что интересно, это платье герцогиня уже надевала в 2021 году на гала-вечер Salute to Freedom в Нью-Йорке, но тогда у него было два слоя юбки и цветок на бюсте.

В этот раз образ Меган Маркл довершали классические босоножки идентичного с платьем цвета. За прическу, макияж и маникюр герцогиня решила не беспокоиться и оставила их естественными.

На ее руке также виднелся золотой браслет, а на левой ладони – обручальное кольцо.

На торжественном мероприятии Меган Маркл появилась неспроста. В марте она провела время с маленькими пациентами больницы, читая им книги. "Боже мой, работа, которую выполняют в Детской больнице Лос-Анджелеса, просто потусторонняя, и я думаю, что, с моей точки зрения матери, никто не хочет оказаться в ситуации, когда нужно ехать в такое место, но если это необходимо, то лучшим местом в мире будет Детская больница Лос-Анджелеса", – расхваливала Маркл медицинское учреждение в одном из своих интервью.

Ранее OBOZ.UA писал, что правая рука принца Гарри и Меган Маркл уволился через три месяца с начала работы. Герцоги Сассекские испытывают "хронические" проблемы с персоналом.

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