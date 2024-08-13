Неожиданный удар. Правая рука принца Гарри и Меган Маркл уволился через три месяца с начала работы

В начале этого года команда принца Гарри и Меган Маркл пополнилась новым работником – Джошем Кеттлером, занявшим должность титулованного начальника штаба. Несмотря на то, что супруги монархов возлагали много надежд на сотрудника, мужчина уволился через три месяца после начала работы.

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Такое решение служащего стало неожиданным ударом для представителей королевской семьи Великобритании, поскольку он должен был сопровождать пару на протяжении тура по Колумбии, пишет Daily Mail. Герцог и герцогиня Сассекские считали его идеальным кандидатом, что "проведет младшего сына Чарльза ІІІ через следующий этап жизни".

Впервые Джош Кеттлер присоединился к принцу Гарри во время майского посещения Игр непокоренных, спортивных паралимпийских соревнований, которые основал монарх в Лондоне. В следующий раз титулованный начальник штаба вышел в люди, сопровождая герцога Сассекского на юбилейной службе в соборе Святого Павла.

К тому же Джош Кеттлер был важной личностью во время трехдневного тура принца Гарри и Мегана Маркла в Нигерию. Член команды королевских супругов присутствовал на встрече монарха с чиновниками западноафриканской страны и должен был сопровождать представителей титулованной семьи Великобритании во время визита в Колумбию, незадолго до которого уволился.

Непродолжительный период пребывания "правой руки" пары в должности указывает на некоторые проблемы с содержанием персонала. С момента бракосочетания в 2018 году, по меньшей мере 18 работников команды герцога и герцогини Сассекских ушли с работы.

"Самым показательным является то, что за все время своей работы, я, кажется, не слышал ни одного нынешнего или бывшего сотрудника, который сказал бы, что он снова взялся бы за эту работу, если бы у него была возможность", – рассказал один из работников, что уволился из команды монархов.

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