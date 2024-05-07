Кристаллы песка. Певица Tyla засветила изысканный маникюр на Met Gala 2024

Южноафриканская певица Тайла (Tyla) поразила любителей моды, появившись на красной дорожке Бала Института костюма Метрополитен-музея Met Gala 2024 в платье, сделанном из настоящего песка. Необычный, но в тоже время изысканный образ, артистка дополнила интересным маникюром.

В этом году звезда впервые посетила престижное событие, сразу завоевав зрительские сердца. Работая со стилистом Кэти Цянь, Тайла одела изготовленный по заказу наряд от Balmain, что символизировал "пески времени", пишет The Hollywood Reporter. "В этом году мы действительно хотели чего-то нестандартного, это мой первый раз на Met", – говорит знаменитость.

Обладательница Грэмми соединила свое платье с украшениями от Джона Харди, вдохновленными водой: серьги из желтого золота с аквамарином, желтым бриллиантом и синим топазом, а также два кольца из желтого золота. Она добавила простое золотое ожерелье и большой клатч в виде песочных часов.

Тайла также привлекла внимание своим дизайном ногтей. Красавица сделала форму "балерина" в нюдовом оттенке, красиво переливавшемся на свете, отражая блеск платья. Главной деталью мани стали драгоценные камни, висевшие на серебряных цепочках. 3D украшения имитировали кристаллы песка.

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