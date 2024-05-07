Памела Андерсон на Met Gala 2024 нарушила свое правило 'без макияжа'

Известная актриса Памела Андерсон нарушила свое правило "без макияжа", посетив Балл Института костюма Метрополитен-музея Met Gala 2024. 56-летняя звезда "Спасателей Малибу", долгое время не использовавшая косметику, выглядела гламурно.

Ее макияж представлял собой нежные тени для век, тушь, румяна и помаду для губ. Звезда поразила платьем с открытыми плечами цвета шампанского с корсетным верхом и изящным шлейфом. Темой этого года так называемого "Оскара моды" стала "Спящие красавицы: пробуждение моды", а дресс-код получил название "Сад времени". К своей элегантной прическе и мерцающим украшениям знаменитость добавила аксессуар для волос с перьями.

Как известно, Андерсон отказалась от макияжа еще осенью 2023 года, появившись на Неделе моды в Париже без косметики. Тогда Памела поразила поклонников своим естественным видом. Актриса прошла через трансформацию и изменила свое мнение относительно мейкапа с тех пор, как в 2019 году умерла ее визажистка Алексис Фогель от рака груди. Кроме того, звезда считает, что не стоит скрывать возрастные изменения и свою настоящую красоту.

В этом году знаковое событие для мира моды Met Gala пришлось на понедельник, 6 мая. На выставке было представлено 250 кутюрных творений. До начала бала список гостей был секретом. Как известно, приглашение одобряет организатор мероприятия – главная редактор VOGUE Анна Винтур. Кроме того, далеко не каждый может попасть на бал, а цена билетов составляет стоимость квартиры в Киеве. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых удачных модных образах Met Gala, которыми звезды удивляли своих поклонников. Тема "Спящие красавицы: пробуждение моды" мотивировала актеров, певцов и светских лиц надеть несколько причудливые наряды, а кто-то пытался создать отсылку к сказочным персонажам.

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