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Памела Андерсон на Met Gala 2024 нарушила свое правило "без макияжа"

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
3 минуты
402
Памела Андерсон на Met Gala 2024 нарушила свое правило 'без макияжа'

Известная актриса Памела Андерсон нарушила свое правило "без макияжа", посетив Балл Института костюма Метрополитен-музея Met Gala 2024. 56-летняя звезда "Спасателей Малибу", долгое время не использовавшая косметику, выглядела гламурно.

Ее макияж представлял собой нежные тени для век, тушь, румяна и помаду для губ. Звезда поразила платьем с открытыми плечами цвета шампанского с корсетным верхом и изящным шлейфом. Темой этого года так называемого "Оскара моды" стала "Спящие красавицы: пробуждение моды", а дресс-код получил название "Сад времени". К своей элегантной прическе и мерцающим украшениям знаменитость добавила аксессуар для волос с перьями.

Памела Андерсон на Met Gala 2024 нарушила свое правило "без макияжа"
Памела Андерсон на Met Gala 2024 нарушила свое правило "без макияжа"
Памела Андерсон на Met Gala 2024 нарушила свое правило "без макияжа"

Как известно, Андерсон отказалась от макияжа еще осенью 2023 года, появившись на Неделе моды в Париже без косметики. Тогда Памела поразила поклонников своим естественным видом. Актриса прошла через трансформацию и изменила свое мнение относительно мейкапа с тех пор, как в 2019 году умерла ее визажистка Алексис Фогель от рака груди. Кроме того, звезда считает, что не стоит скрывать возрастные изменения и свою настоящую красоту.

Памела Андерсон на Met Gala 2024 нарушила свое правило "без макияжа"
Памела Андерсон на Met Gala 2024 нарушила свое правило "без макияжа"
Памела Андерсон на Met Gala 2024 нарушила свое правило "без макияжа"

В этом году знаковое событие для мира моды Met Gala пришлось на понедельник, 6 мая. На выставке было представлено 250 кутюрных творений. До начала бала список гостей был секретом. Как известно, приглашение одобряет организатор мероприятия – главная редактор VOGUE Анна Винтур. Кроме того, далеко не каждый может попасть на бал, а цена билетов составляет стоимость квартиры в Киеве. Подробности – в нашем материале.

Памела Андерсон на Met Gala 2024 нарушила свое правило "без макияжа"
Памела Андерсон на Met Gala 2024 нарушила свое правило "без макияжа"
Памела Андерсон на Met Gala 2024 нарушила свое правило "без макияжа"

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых удачных модных образах Met Gala, которыми звезды удивляли своих поклонников. Тема "Спящие красавицы: пробуждение моды" мотивировала актеров, певцов и светских лиц надеть несколько причудливые наряды, а кто-то пытался создать отсылку к сказочным персонажам.

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