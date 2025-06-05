Короткие стрижки для круглого лица: названы 5 лучших

Выбор правильной стрижки может полностью изменить внешность - особенно, если речь идет о круглой форме лица. Такая форма выглядит мягко, женственно и гармонично, однако может нуждаться в визуальном балансе, чтобы подчеркнуть скулы или сделать силуэт лица более вытянутым.

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Короткие стрижки - отличное решение, ведь с помощью правильного обрамления можно выгодно акцентировать на сильных чертах. Стилисты советуют использовать асимметрию, слои и челки, чтобы создать эффект контура. Главное - выбрать вариант, который подчеркнет вашу индивидуальность и позволит почувствовать себя уверенно. Узнайте о пяти лучших коротких стрижках для круглого лица.

Шеги лоб

Эта стрижка является удлиненной вариацией стрижки "шег", по длине превышающей классический боб. Она характеризуется выраженным объемом у корней, который плавно сужается к кончикам, создавая текстурированный и динамичный образ.

Прямой край

Стрижка прямой край для круглого лица предполагает длину волос над подбородком, что создает четкую линию. Этот тупой, прямой срез подчеркивает скулы и визуально удлиняет лицо, придавая ему более очерченную форму.

Короткая пикси

Короткая стрижка пикси идеально подходит для круглого лица, поскольку открывает черты и подчеркивает скулы. Ее аккуратные, плотно обрезанные линии добавляют лицу выразительности и визуально его сужают.

Лохматый шег

Такая стрижка является отличным решением для круглого лица, даже если волосы длинные. Благодаря точным слоям, которые обрамляют лицо, она создает эффект короткой стрижки, подчеркивая черты и визуально удлиняя лицо.

Упругий боб

Такая прическа прекрасно балансирует пропорции круглого лица, создавая объем в верхней части головы. Легкие слои вокруг лица добавляют текстуры и вытягивают силуэт.

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