Принцессу Анну назвали новой иконой моды: она прогнозировала тренды на 40 лет вперед. Фото

Когда мы говорим об "иконах королевского стиля", в голову сразу приходят принцесса Диана, образы которой наследуют до сих пор, или Кейт Миддлтон, изысканный стиль которой вдохновляет миллионов женщин по всему миру. Впрочем, креативный директор люксового итальянского модного дома Fendi Сильвия Вентурини Фенди убеждена, что среди членов королевской семьи есть одна недооцененная фигура в вопросе моды – и это принцесса Анна.

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"Я влюбилась в стиль принцессы Анны, которая, по моему мнению, является самой элегантной женщиной в мире. Когда я увидела прошлогоднюю коронацию принцессы Анны в ее мундире, я подумала, что она выглядела просто замечательно. Так что я сказала: "Давайте вдохновимся ею для мужской коллекции", – поделилась Фенди. Ее слова процитировали в Daily Mail.

На мужском показе Fendi AW24, состоявшемся в Милане в конце прошлой недели, модели штурмовали подиум в восковых куртках, сапогах с высокими голенищами и шотландских плетях, как признание в любви к эстетике кантри, которую дочь ныне покойной королевы Елизаветы II возглавляла с 70-х годов.

В последние несколько лет фан-клуб принцессы Анны медленно рос, и показ Fendi можно считать кульминацией этого процесса. Стиль королевской особы снова вошел в общественное сознание, когда в ноябре 2019 года вышла 3 серия сериала "Корона", где молодую Анну сыграла популярная актриса Эрин Доэрти. Тогда зрителям напомнили, какой интересной личностью была принцесса, и как ее одежда отражала ее смелый и яркий характер.

Что делает стиль принцессы Анны таким неотразимым?

Куртки от бренда Barbour, исповедующего уникальные ценности британской сельской местности, являются одной из визитных карточек стиля принцессы Анны. Она любит носить джинсы и ботинки. Но даже такие простые образы в ее исполнении выглядят изысканно.

Хотя Анна, как и Кейт Миддлтон, является поклонницей "буквального" наряда – бретон на яхте, килт в Шотландии, королевская накидка для государственных мероприятий – ее образы никогда не становятся предсказуемыми или клишированными. Это потому, что даже, казалось бы, "стандартные" наряды у нее приправлены нестандартными штрихами.

В 80-х Анна сочетала джинсыс кроссовками, похожими на кроссовки Adidas Sambas, за которыми до сих пор стоит в очереди каждый инфлюэнсер. И не забывайте, что в то время "королевская особа в кроссовках" – это целая революция.

Если анализировать образы дочери Елизаветы II 40-летней давности, то видим, что они актуальны и сейчас. То есть принцесса прогнозировала тренды почти на полвека вперед. В свитерах или платьях, которые Анна носила десятки лет назад, сегодня можно встретить самых модных знаменитостей.

А вспомните свадебное платье принцессы Анны. Хотите сказать, что сейчас эти фасоны неактуальны? Отнюдь! Они возглавляют рейтинги трендов.

Дипломатический подход к выбору одежды является симптомом такого же дипломатического способа, в который Анна прожила свою жизнь и карьеру. Можете ли вы назвать хотя бы один королевский скандал с ее участием? Нет. Она широко известна как один из самых трудолюбивых членов королевской семьи. В 1974 году мужчина пытался украсть ее из машины, когда она возвращалась в Букингемский дворец после похода в кино. "Это, черт возьми, маловероятно", – сказала она ему. На что он ответил: "Совершенно".

Ранее OBOZ.UA писал о самых стильных образах королевских особ. В подборку попали Кейт Миддлтон, Меган Маркл, королева Летиция и другие. Посмотреть на их изысканные наряды предлагаем в материале по ссылке.

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