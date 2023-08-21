"Клубничная девочка": что это за тренд в макияже и в чем секрет идеальной кожи. Фото

Несколько сезонов назад коричневая палитра была классическим макияжем, и ни о каких теплых оттенках речь не шла. Впрочем, летом 2023-го супермодель Хейли Бибер создала новый тренд, которые получили название "клубничный" мэйк-ап.

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Суть эстетики "клубничной девочки" в том, чтобы добавить красные цвета и сияющий финиш. OBOZREVATEL показывает, как создать модный яркий макияж (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Тренд "клубничной девочки" создает впечатление, что вы провели день на солнце. Красные румяна на носу и щеках выглядят так, будто кожа получила легкий солнечный ожог.

Для создания природного и минималистического образа, нужны кремовые румяна, светлый консиллер, блестки и блеск для губ.

Утром можно выглядеть натурально только с прозрачным блеском на губах, а вечером украсить образ красной помадой. "Клубничный" макияж лучше всего сочетается с романтическими аксессуарами.

Перед созданием макияжа Хейли Бибер увлажняет кожу кремом, светло-коричневым делает контуринг без тона, затем использует консиллер на проблемные участки: под глаза, Т-зону и подбородок. Малиновые румяна модель наносит на скулы, затем добавляет коричневые тени и стрелки на глаза. Финальной точкой являются ресницы и искусственные веснушки, которые звезда рисует коричневым лайнером.

Ранее OBOZREVATEL показывал ошибки в макияже, которые нельзя допускать. Мэйк-ап может выглядеть неряшливо и прибавлять лет.

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