Кейт Мосс показала самый модный цвет волос, вернувшийся с 90-х: что такое 'грязный блонд'

Оттенок блонда, который основала в 90-х супермодель Кейт Мосс, снова вернулся в моду. "Грязный" тон станет самым трендовым зимой 2025 года.

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Vogue Italia убеждает, что он подходит каждому и именно поэтому будет на самых высоких ступенях выбора у колористов. Это также утверждает лондонский парикмахер Николь Калани.

"Мне действительно нужно это говорить? Этот оттенок "грязного блонда" подходит всем, поэтому все его хотят", – отметила она.

Именно Кейт Мосс считают основоположником и иконой этого тренда из-за ее стиля покраски в 90-х. Тенденция продолжается до сих пор – супермодель можно было увидеть на подиуме Victoria's Secret Fashion Show 2024 с этим тоном.

Его отличием от классического блонда стали "теплые оттенки и грязно-русые корни", которые "особенно привлекательны в это время года, потому что солнечный свет менее интенсивный". Его считают одним из самых удачных и универсальных оттенков из-за максимальной нейтральности и того, что он подходит к любому тону кожи: от румяного розового до холодного.

"Ключевыми элементами этого образа является основа 8-го уровня у корней – естественная или созданная с помощью отбеливания, – которую я затем растушевываю до середины и концов, особенно под ними, чтобы создать глубину и объем. Я также объединяю штрихи насыщенного золотистого блонда с медовыми тонами, как в знаменитом "инди-грязном" цвете Кейт Мосс в середине первого десятилетия 2000-х годов", – объясняет колорист Калани.

Однако "грязный блонд" имеет одно препятствие – его нужно регулярно обновлять. Парикмахер советует каждые два месяца посещать мастера, чтобы поддерживать хороший оттенок волос.

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