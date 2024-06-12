Карта Украины. Зеленская надела красноречивую брошь для встреч в Берлине

Жена украинского президента Елена Зеленская показала еще один стильный лук с символической брошью, напоминающей о целостности Украины. Первая леди провела ряд встреч в Берлине, Германия, где в очередной раз напомнила о войне и встретилась с героями, получившими ранения на войне с РФ.

Фотографии появились в ее соцсетях. Украинка не тратила время на переодевание, а потому на ее стилистке была ответственная миссия – подобрать наряд так, чтобы они были кстати всюду.

За день Елена Зеленская успела принять участие в панельной дискуссии "Здоровье как предпосылка для восстановления: ментальное здоровье, реабилитация и е-здоровье", выступить на Ukraine Recovery Conference – URC2024, побывать в госпитале Бундесвера, где проходят лечения украинские военные, и поднять вопросы протезирования.

Первая леди также посетила выставку "Открытки из Украины" и шоу-кухню с блюдами из украинских школьных столовых.

Где бы ни появлялась украинка, с собой она несла мощные месседжи о несокрушимости украинцев, желании восстанавливаться, совершенствоваться, беспокоиться о детях, героях и дать достойный отпор врагу.

О серьезных намерениях и стойкости духа первой леди свидетельствовал ее сдержанный, черный костюм, а о любви к родине – тематическая брошь.

Первая леди нацепила на жакет серебряное украшение, которое красиво переливалось и напоминало о цельности и суверенитете Украины.

Похожий аксессуар, но исполненный из золота, Елена Зеленская в свое время демонстрировала на встрече с сообществом "Бизнес без барьеров" и Третьем Саммите первых леди и джентльменов. Создал эту символическую брошь бренд GASANOVA.

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