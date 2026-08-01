Забудьте о красном: 3 лучших цвета для летнего педикюра

Лето, солнце и жара означают, что пришло время доставать из шкафа любимые босоножки. В этом году привычные бежевые и пастельные оттенки, а также классический френч в педикюре уступают место новым, более выразительным вариантам.

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Три тренда в педикюре сейчас особенно актуальны. Эксперты говорят, что ими можно заменить дизайны, которые уже успели надоесть.

Mocha Mousse вместо бежевого

В течение длительного времени бежевый цвет преобладал повсюду: в интерьерах, одежде и дизайне ногтей. Однако постепенно популярность этой эстетики начала снижаться.

Этим летом на смену обычному бежевому приходит популярный оттенок Pantone – Mocha Mousse. Это молочно-коричневый цвет, который остается близким к привычным нюдовым тонам.

Он легко сочетается с различными образами и подойдет тем, кто не готов к слишком яркому педикюру, но хочет немного обновить привычную нейтральную палитру.

Бургунди вместо пастельных оттенков

Пастельные цвета традиционно считаются одним из главных вариантов для теплого сезона. Однако в этом году их предлагают заменить более тёмным и классическим оттенком.

Бургунди уже несколько месяцев стремительно набирает популярность. Глубокий винный цвет выглядит выразительно, но в то же время элегантно.

Такой лак подходит для ногтей любой формы, гармонично сочетается с любым оттенком кожи и легко сочетается с летней одеждой. Это удачный выбор для тех, кто хочет насыщенный педикюр, но не хочет возвращаться к обычному ярко-красному.

Glass Nails вместо французского педикюра

Французский дизайн долгое время оставался одним из самых популярных вариантов педикюра. Его выбирали те, кто хотел получить аккуратный, несколько более сложный, но по-прежнему классический результат.

Однако разнообразных версий френча стало настолько много, что этот дизайн постепенно уступает место новому тренду Glass Nails. Сначала "стеклянные ногти" стали популярны в маникюре, а теперь этот эффект предлагают перенести и на педикюр.

Характерного стеклянного сияния добиваются с помощью лака с магнитными частичками, как в дизайне Cat Eye. Магнитом проводят над влажным гель-лаком, благодаря чему частички меняют положение и создают блестящий объемный эффект. После этого покрытие высушивают под ультрафиолетовой лампой.

Такой педикюр сохраняет сдержанный вид, но благодаря необычному сиянию выглядит более современно и эффектно, чем традиционный френч.

OBOZ.UA писал о преимуществах популярного бразильского маникюра.

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