Какой маникюр сделать на День святого Валентина: эффектные и милые идеи

Крошечные красные или розовые сердечки – это классический акцент, который делает маникюр нежным и игривым в любое время года. Однако, поскольку мы приближаемся к сезону Дня святого Валентина, такой декор становится главным хитом сезона.

Если вы хотите перенести романтическое настроение на свои ногти, присмотритесь к романтическому гайду, который составило издание Refinery29. Эти нейл-арты остаются вневременными и слегка кокетливыми и сохранят вам праздничное настроение даже после самого Дня влюбленных.

Ногти в стиле Coquette

Розовые ленты, цветочные шармы и все, что хоть немного напоминает кокетливый девичий стиль, идеально подходит для этого тренда. И не скупитесь на мелкие романтические детали.

Черное сердце

Если розовый и красный кажутся вам слишком очевидными, выберите глянцевый черный маникюр с тонкими контурами сердец. Для блеска можно добавить крошечный блестящий камень.

Хромированные сердечки

Если вы не готовы к полному стилю "coquette", попробуйте добавить к покрытию с этим нежным вайбом немножко хромового блеска. Например, маленькие, но яркие и блестящие сердечки.

Французский маникюр с камнями

Если у вас есть доступ к декоративным камням, вы можете пойти ва-банк и сделать дизайн на основе этих блестящих безделушек. Выложите стразами сердечко или придумайте что-то свое.

Бархатные сердца

Лак с эффектом бархата, стекла или "кошачьего глаза" интересен уже сам по себе. Но добавьте к этой глубине декор в форме сердца, и он заиграет новыми гранями романтики и нежности.

Красный френч

Ищете что-то простое, но эффектное и праздничное? Выберите французский маникюр, но с красными кончиками вместо белых.

Френч в форме сердца

Еще одна интерпретация классики: попросите мастера адаптировать кончик ногтя под форму сердечка. Такой маникюр выглядит очень нежно.

Крошечные сердечки

Маникюр в горошек – один из классических вариантов нейл-арта, но к празднику его можно интересно трансформировать. Замените точечки крошечными сердечками. Получится неожиданно, мило, свежо и оригинально.

Красное желе

Сердечки из пайеток, вмонтированных в желеобразную базу, выглядят очень оригинально. Вас точно спросят, где вы сделать такую красоту.

Френч + акцентные сердца

Если вы все же не представляете свой образ без классического френча, но хотите праздничных изменений, добавьте к своему привычному дизайну несколько маленьких сердечек. Получится одновременно сдержанно и очень выразительно.

