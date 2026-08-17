Какой макияж подойдет к седым волосам: мгновенно освежит

Седые волосы могут стать эффектным акцентом образа, если дополнить их гармоничным макияжем. Холодные серебристые оттенки прядей прекрасно сочетаются как с нейтральной классикой, так и с нежными цветовыми акцентами. В то же время слишком темные или насыщенные текстуры могут визуально утяжелять черты лица и подчеркивать неровности кожи.

Видео дня

Эксперты из kobieta.interia дали советы, какие оттенки макияжа лучше всего дополнят седину и помогут создать свежий и современный образ.

Нейтральные оттенки для естественного макияжа

Если вы только начинаете экспериментировать с макияжем, стоит обратить внимание на спокойные оттенки. Холодные коричневые, приглушенные бежевые и серо-коричневые тени помогают деликатно подчеркнуть форму век и не создают резкого контраста с седыми волосами.

Такие цвета создают естественную тень на веках и хорошо сочетаются с серебристыми и пепельными оттенками волос. Они особенно уместны для дневного макияжа, когда хочется подчеркнуть глаза, но сохранить легкость образа.

Шиммер для свежего взгляда

Седые волосы вовсе не означают, что нужно отказаться от блестящих текстур. Наоборот, деликатное мерцание может отражать свет и делать взгляд более открытым и свежим.

Однако вместо крупных блестящих частиц лучше выбирать тени с мелким шиммером и гладкой текстурой. Оттенки шампанского, нежного розового золота или холодного серебра можно нанести на центр подвижного века, чтобы создать легкий сияющий акцент.

Персиковые и розовые оттенки для опущенных век

Правильно подобранная техника нанесения помогает визуально скорректировать форму глаз. Для этого можно использовать матовые пастельные оттенки, в частности персиковый, лососевый или приглушенный пыльно-розовый.

Нанесение теней чуть выше естественной складки века позволяет создать иллюзию дополнительной глубины. Пушистая кисточка поможет сделать растушевку мягкой, а теплые пастельные цвета создадут приятный контраст с холодной сединой.

Сливовый и темно-фиолетовый для выразительного образа

Седые волосы открывают широкие возможности для более смелого вечернего макияжа. Вместо насыщенного черного, который может выглядеть слишком резко, стоит попробовать сливовый или темно-фиолетовый.

Такие оттенки красиво подчеркивают цвет радужной оболочки глаз и придают взгляду глубину. Для вечернего образа можно создать мягкий дымчатый макияж с тщательной растушевкой, чтобы избежать чрезмерной графичности.

Графитовый и темно-синий

Еще одна альтернатива черному – глубокие холодные оттенки графита и темно-синего. Они создают выразительный контур вокруг глаз, но при этом могут выглядеть мягче в сочетании с серебристыми волосами.

Угольные и темно-синие тени особенно уместны в вечернем макияже. Их можно наносить вдоль линии роста ресниц и растушевывать до легкой дымки, постепенно наращивая интенсивность цвета.

Оливковый с холодным коричневым

Необычным, но элегантным решением станет сочетание оливкового и холодного коричневого. Такая комбинация особенно хорошо подчеркивает карие и коричневые глаза, создавая более глубокий и интересный образ.

Оливковый оттенок можно использовать в качестве акцента, а холодный коричневый оставить основным цветом для растушевки. Это позволит придать макияжу характер, не делая его слишком ярким.

Лавандовый и холодный голубой

Для тех, кто не боится цветных акцентов, подойдут нежный лавандовый и холодный голубой. В сочетании с классическим бежевым они помогают сделать макияж более легким и интересным.

Необязательно наносить яркий цвет на всё веко. Достаточно провести мягкую линию вдоль ресниц или добавить небольшое цветное пятно в наружном или внутреннем уголке глаза. Такой способ освежает образ, но не делает макияж слишком сложным.

OBOZ.UA предлагает советы женщинам старшего возраста по обновлению гардероба.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.