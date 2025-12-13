Какой макияж добавляет возраста: распространенные ошибки

Макияж – это мощный инструмент трансформации своего образа. Правильно нанесенная косметика поможет выглядеть моложе и свежее.

И наоборот – ошибки в макияже могут ухудшить вашу внешность, накинуть несколько лишних лет. Какие именно это ошибки, выясняло издание City Magazine. Прочитайте и не повторяйте эти ошибочные шаги, когда будете краситься.

Неправильный тональный крем

Слишком тяжелая основа, полностью матовая или нанесенная слишком плотно, может оседать в мелких морщинах, делая их более заметными. Поэтому для ежедневного макияжа лучше выбирать легкие формулы с увлажняющими компонентами. Такие продукты ложатся лучше и дарят коже молодое сияние.

Но не только текстура, но и неподходящий к цвету кожи тон базы может подчеркнуть недостатки и накинуть вам лет. Поэтому старайтесь выбирать оттенок тонального средства при дневном свете и покупайте только тот, который полностью сливается с вашей кожей.

Избыток консилера

Очень плотное нанесение консилера под глаза может привлечь внимание к темным кругам в этой зоне. Используйте легкий, увлажняющий консилер и наносите его осторожно, легкими прикосновениями, чтобы он равномерно распределился. Хотите хорошо перекрыть темные круги, выбирайте продукт персикового или лососевого цвета. Так его оттенок не будет иметь серого подтона.

Перебор с румянами

Если вы наносите румяна слишком близко к носу или используете слишком темный оттенок, это может сделать ваше лицо старшим и более уставшим. Ключ к успеху заключается в том, чтобы наносить легкие румяна естественного оттенка на яблочки щек и растушевывать их в сторону скул для эффекта более подтянутого и молодого лица.

Ошибки с тушью для ресниц

На вопрос, красить или не красить нижние ресницы, каждая женщина отвечает для себя сама. Но, если вы все же используете этот прием, следите, чтобы слой продукта был легким и невесомым. Избыток туши на нижних ресницах может подчеркнуть темные круги и сделать глаза уставшими. Также избегайте использования туши, которая уже подсохла – она будет наноситься неравномерно, браться комочками и осыпаться. Из-за этого ваши ресницы будут казаться жидкими и посеченными. А это тоже добавляет возраста.

Неправильный выбор помады

Темные и матовые помады могут сделать ваши губы визуально тоньше и подчеркнуть мелкие морщины вокруг рта. Хотите выглядеть моложе – выбирайте более светлые тона и формулы с увлажняющими компонентами. Также хорошо подойдут блески для губ. Они визуально придают объем и делают уста сияющими.

Кстати, не игнорируйте использование контурного карандаша. Он помогает удерживать помаду или блеск от растекания. Они не забиваются в мелкие морщинки вокруг рта, что делает лицо старше. Для создания более сдержанного образа позаботьтесь, чтобы карандаш и помада идеально совпадали по цвету. Слишком темный контур тоже добавляет возраста.

