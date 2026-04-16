Какой боб модный этой весной: 5 вариантов стрижки для женщин за 40

Стрижка боб остается абсолютным фаворитом сезона благодаря своей способности мгновенно освежать внешний вид и добавлять волосам необходимый объем. Для женщин после 40 лет этот стиль становится настоящим инструментом омоложения, подчеркивая естественную красоту и скрывая мелкие недостатки.

Видео дня

Правильно подобранная форма позволяет визуально скорректировать овал лица и придать образу современную утонченность. Весенние вариации боба варьируются от строгих графических линий до легких текстурированных прядей, что позволяет каждой женщине найти свой идеальный формат.

Главный акцент этой весной делается на ухоженности, легкости укладки и способности стрижки подчеркивать индивидуальность обладательницы, отмечает издание shefinds.

А-силуэт

Этот вариант боба отличается более коротким затылком и постепенным удлинением прядей к лицу. Такой контраст создает эффект естественного лифтинга, визуально подтягивая линию подбородка и удлиняя шею. Структурированная форма добавляет образу опрятности и лоска, однако не выглядит слишком строго, а передние пряди мягко обрамляют лицо, акцентируя на взгляде.

Блант-боб

Это выбор для тех, кто стремится придать волосам визуальную густоту. Четкий, ровный срез на кончиках создает иллюзию плотности и здоровья локонов, придавая прическе современный и изысканный вид. Если добавить боковой пробор, можно избежать излишней резкости, сделав акцент на чертах лица, что делает этот стиль одновременно классическим и актуальным.

Боб с челкой-шторкой

Сочетание боба и "челки-шторки" придает внешности особую мягкость. Такая челка плавно расходится от центра, сливаясь с основной длиной волос, что помогает деликатно скрыть морщины на лбу и подчеркнуть скулы. Это чрезвычайно удобный вариант, который сохраняет четкую структуру стрижки, но при этом остается легким в уходе.

Боб с легкой "рваной" челкой

Тонкая, почти невесомая челка является отличной альтернативой массивным прядям на лбу. Она добавляет прическе динамики и некой игривости, не перегружая лицо. В дуэте с бобом такая челка создает сбалансированный образ, наполненный юношеской легкостью и непринужденностью, что особенно ценится в элегантном возрасте.

Волнистый текстурированный боб

Текстурированный боб с легкими волнами – это идеальное решение для создания дополнительного объема и обтекаемого силуэта. Естественное движение прядей смягчает общий вид, предотвращая излишнюю строгость линий. Такая стрижка выглядит максимально эффектно и свежо, создавая впечатление стильной укладки без особых усилий.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.