Каких стрижек надо избегать на Новый год: мгновенно старят

Последнее, чего бы нам хотелось во время празднования Нового года, это выглядеть старше. Стилисты утверждают: больше всего подвести здесь может прическа.

Неправильным образом постриженные и уложенные волосы добавляют возраста. Особенно женщинам старше 40 лет. Поэтому издание She Finds решило рассказать о трех самых неудачных прическах для новогодней ночи. А также предложить три хорошие альтернативы.

Промах: геометрическое каре

Хотя эта прическа может выглядеть стильно, однако с ней нужно проявлять осторожность. Прямой ровный срез способен создать тяжелую линию, которая подчеркивает челюсть и шею нежелательным образом. А на тонких или ослабленных волосах отсутствие текстуры может сделать шевелюру визуально еще более лишенной объема.

Удачный выбор: слоистый боб

Этот вариант каре в целом выглядит значительно более удачно, так как придает более объемную форму, мягкость и подвижность шевелюре. Слои помогают приподнять волосы на макушке и предотвращают то, чтобы стрижка выглядела тяжелой или невыразительной. Такая прическа легко адаптируется к разным текстурам волос и формам лица, создавая легкий эффект омоложения, подчеркивает ваши природные черты, а не конкурирует с ними.

Промах: длинные волосы без объема

Длинные волосы одинаковой длины с минимальным оформлением, часто тянет лицо вниз. Это может сделать весь образ уставшим или тяжелым. Когда волосы лежат плоско на макушке и по длине, им не хватает объема и движения – а именно это придает образу молодости и свежести. Кроме того, эта прическа способна визуально сделать шевелюру менее густой, что тоже является признаком возраста.

Удачный выбор: средняя длина с обрамлением лица

Средняя длина волос в сочетании со слоями, обрамляющими лицо, подходит почти всем. Это универсальная стрижка, которая мягко подчеркивает скулы и смягчает линию челюсти. Это сочетание добавляет объема и движения, предотвращая то, чтобы волосы выглядели плоскими или тянули черты лица вниз.

Промах: стрижка-паж

Эти короткие прически являются слишком округлыми и однородными. Обычно они создают жесткую форму без текстуры, которая имеет довольно неестественный вид и подчеркивает каждую особенность формы лица. Поскольку волосы не двигаются и имеют очень четкий силуэт, такая прическа не обрамляет скулы, а придает голове тяжелый вид.

Удачный выбор: слоистое пикси

Слоистая короткая стрижка пикси работает, поскольку придает волосам великолепную форму и текстуру. Вместо того, чтобы лежать плоско на голове, слои создают объем и движение, привлекают внимание к глазам и скулам. Такая стрижка выглядит свежо и уверенно и может визуально сделать волосы более густыми и объемными.

