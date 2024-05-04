Какие вещи постоянно портят макияж: исправить очень легко

Макияж – это не просто способ подчеркнуть красоту, но и метод самореализации. Он может скрыть недостатки, подчеркнуть преимущества и позволяет создать образ, который будет отображать ваше настроение и индивидуальность.

Однако существует ряд вещей, которые могут испортить даже самый идеальный макияж. О том, каких распространенных ошибок следует избегать, рассказала инфлюэнсерка Жанель Жарменова в TikTok.

В настоящее время сеть переполнена множеством лайфхаков и рекомендаций по нанесению макияжа. Это все перегружает каждого человека кучей лишней информации, которая мешает нам добиться хорошего результата.

Помните, что метод рисования стрелок, который использует ваш любимый блогер может категорически не подойти для ваших черт лица.

Такие модные тенденции, как, например, широкие брови тоже могут подойти не каждой, поэтому всегда учитывайте свои особенности и избегайте следующих ошибок.

Подводка

Многие женщины рисуют стрелки по стандартной схеме, выводя линию вверх и начиная ее от самого внутреннего уголка глаза, а затем делают вывод, что стрелки им просто не подходят. Однако это не так.

Если вы учтете форму своих глаз и будете подчеркивать их красоту, а не пытаться коренным образом изменить их форму, то все получится.

Начните вести стрелку от точки, где кончается линия верхних ресниц, соблюдая естественную форму ваших глаз.

Слишком выраженные брови

Если в мире есть косметические средства, созданные для того, чтоб заполнять цветом ваши брови, это не значит, что ими непременно необходимо воспользоваться.

Всегда старайтесь делать так, чтобы ваш макияж выглядел естественным. Не совершайте резких переходов и не заполняйте все пробелы между волосами цветом. Это мгновенно потянет ваше лицо вниз и испортит весь макияж.

Эффект маски

Секрет идеального тонального покрытия – это подготовка кожи. Если каждый раз вы будете использовать масло для лица, увлажняющий крем SPF и праймер, то тональный крем будет скрывать недостатки кожи, но не создаст эффекта маски. Кроме того, на увлажненной коже макияж держится гораздо лучше и длиннее.

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