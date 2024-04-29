Как усилить оттенок красной помады: сенсационный трюк

Женщины знают, как важно найти идеальный оттенок помады, который подчеркнет красоту губ и гармонично дополнит образ. Однако покупать десятки разных цветов это не только неудобно, но и дорого.

К счастью, существует невероятно простой, однако действенный метод сделать ваш образ совершенным. О нем рассказала инфлюэнсер и бьюти-блогерша Елена Рачицкая в Instagram.

Оттенок помады может либо завершить ваш образ и сделать его невероятным и неповторимым, либо испортить его. Однако если вы не профессиональная визажистка или бьюти-блогерка, которой еженедельно присылают на рекламу десятки разных помад, то вряд ли сможете найти любой нужный цвет в своей косметичке.

Однако для того, чтобы получить нужный оттенок достаточно двух вещей: вашей любимой красной помады и палетки с разноцветными тенями.

Рачицкая сначала нанесла на губы ярко красную помаду с теплым подтоном, которая кажется оранжевой и совсем не подходит ее темному и изящному образу. Однако это не послужило поводом отказываться от накрашенных губ или покупки нового оттенка. Все что понадобилось инфлюэнсерце для того, чтобы исправить ситуацию – это синие тени.

Все, что нужно сделать – это нанести небольшое количество синих теней на палец и начать смешивать с помадой. Пигмент теней начнет нейтрализовать ярко-оранжевый цвет, оставляя на губах приглушенный темный кирпично-красный оттенок.

Для того чтобы подкрасить уголки губ и сделать четкую галочку на верхней губе следует использовать кисточку.

Не бойтесь смешивать и другие цвета, чтобы найти свой идеальный оттенок. К примеру, если смешать розовую помаду и оранжевые тени, можно получить непревзойденный и уникальный коралловый цвет.

А если взять более нейтральную помаду, то с помощью теней можно легко адаптировать ее под любой наряд.

Макияж – это всегда эксперименты. Только так вы сможете разработать лучшую стратегию красоты, которая будет подходить именно вам.

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