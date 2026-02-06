Какие цвета помады нельзя использовать после 40: они добавляют возраста

Губы, как и глаза – одна из главных зон лица, на которые обращают внимание при нанесении макияжа. Всего один взмах помады способен освежить тон, сделать взгляд бодрее и мгновенно завершить ваш образ.

Впрочем, это возможно лишь при условии, что цвет косметики вам подходит. И цвета эти с возрастом должны меняться. С течением времени тон кожи, ее текстура и естественный пигмент губ меняются, поэтому некоторые оттенки могут начать работать против нас. Какие именно цвета лучше отложить, если вам уже исполнилось 40 лет, разбиралось издание She Finds. Не то, чтобы кто-то запрещал вам их носить, если это ваши любимые пигменты, однако обратите на них внимание и, возможно, откорректируйте оттенок.

Бледный нюд

Помады очень светлых нюдовых оттенков перестают украшать, когда кожа становится зрелой и теряет часть своего естественного цвета и контрастности. В таком случае бледная помада стирает с лица его естественный акцент и делает образ нездоровым и лишенным жизни. Без достаточной теплоты или глубины бледный нюд слишком сливается с кожей, подчеркивая желтушность или сухость вокруг контура губ. Если любите нейтральные помады, не отказывайте себе в этом удовольствии, просто обратите внимание на продукты с персиковым или розовым подтоном – он добавит ровно столько цвета, сколько нужно, чтобы освежить лицо. И при этом не будет слишком ярким.

Холодные пастельные тона

Помады в холодных пастельных оттенках, таких как лавандовый или ледяной розовый, хоть и выглядят игриво, часто диссонируют с естественным теплом большинства типов кожи. Особенно это становится заметным с возрастом. Такие цвета могут визуально сужать губы, делать при этом кожу тусклой или сероватой вместо того, чтобы придавать ей свежесть. Выбор в пользу мягких коралловых, теплых розовых или полупрозрачных ягодных оттенков обеспечит более гармоничный эффект.

Темно-коричневый

Темно-коричневая помада добавляет образу контрастности, выразительности и драмы. Но она же часто делает лицо чрезмерно мрачным, создавая слишком резкий контур. Это нередко подчеркивает мелкие морщинки и приглушает естественное сияние кожи. Кроме того, темный коричневый может сделать губы визуально меньше и придать лицу строгое выражение. Любите темную помаду? Попробуйте насыщенный сливовый, цвет изюма или глубокий розовый оттенок – они так же придадут образу драматичности, но при этом обеспечат больше теплоты и объема.

