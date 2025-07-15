Какие сумки удачно подчеркнут образ летом: 6 модных идей

Лето — это идеальный сезон, чтобы освежить свой гардероб и добавить образам ярких акцентов. Один из самых простых способов сделать это — правильно подобранная сумка.

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В 2025 году дизайнеры предлагают широкий выбор моделей, которые не только функциональны, но и подчеркивают стиль и настроение. От миниатюрных клатчей до плетеных шопперов — каждая модница найдет что-то по душе.

Актуальные цвета, нестандартные формы и практичность — вот три кита летних сумок этого сезона. Далее OBOZ.UA рассказывает о шести модных вариантах, которые стоит добавить в свой гардероб уже сейчас.

Сумка с ремешками

Это модный акцент, который мгновенно придает даже самому простому образу актуальности и характера. В 2025 году этот силуэт снова в центре внимания благодаря таким брендам, как Prada и Ferragamo, которые переосмысливают классику в современном стиле.

"Врачебные" сумки

Эти сумки вернулись в моду как практичный и одновременно изысканный аксессуар с винтажным шиком. Вдохновленные классическими портфелями медиков, эти сумки в 2025 году носят на сгибе руки, что добавляет образу элегантности в стиле показов Louis Vuitton и Hermès.

Полотняные сумки

Этим летом эти аксессуары выходят за пределы простоты и становятся стильным аксессуаром благодаря обновленному дизайну с элегантной кожаной отделкой и яркими деталями. И не обязательно тратить большие суммы — найти идеальную полотняную сумку можно даже в своих старых запасах или местных магазинах.

Плетеные сумки

Они остаются неизменным атрибутом летнего стиля, однако в сезоне весна-лето 2025 они получили новую жизнь благодаря изящным деталям и необычным формам. Такие сумки – идеальны для солнечной погоды и ярких образов.

Сумки с бахромой

Этим летом они сочетают в себе дух фестиваля с утонченностью высокой моды, делая их идеальным аксессуаром как для концертов, так и для городских прогулок. Дизайнеры, такие как Gucci и Fendi, обновили этот стиль, предлагая элегантные модели с мягкими тканями и яркими цветами, которые добавляют движения и легкости образу.

Ностальгические сумки

Эти аксессуары в восточно-западном стиле остаются в тренде и этим летом, продолжая завоевывать сердца модниц своим вытянутым горизонтальным силуэтом. Дизайнеры, как Bottega Veneta, Jil Sander и Miu Miu, представляют обновленные версии этих моделей с текстурами, шипами и яркими двухцветными акцентами, добавляя свежести классическому образу.

OBOZ.UA ранее писал о возвращении в моду "бабушкиных сумок".

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