Хит лета: почему 'бабушкина' сумка стала такой популярной

Этим летом свой ренессанс переживает мода 1970-х годов с ее стремлением к естественности, творчеству и самовыражению в создании вещей собственными руками. Одним из самых интересных трендов сезона стали сумки-кроше – вязаные крючком объемные торбы, которые еще называют "бабушкиными сумками".

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В текущем сезоне вязаные крючком сумки будут уместны во всех ситуациях – во время выходов в город и на отдыхе, на пляже и даже во время вечерних событий. Итальянский Vogue рассказал больше об этом тренде.

Какими должны быть "бабушкины сумки" летом 2025 года

Если коротко, то сумки, выполненные в технике кроше, могут быть любыми – большими и маленькими, простыми по дизайну и щедро декорированными, выполненными из разных материалов, сплетенными плотно и ажурными, простыми в исполнении и со сложными узорами. Главное, чтобы своим видом сумка отсылала к эстетике хиппи, с ее тяготением к народным ремеслам и самовыражению через создание таким образом вещей.

Возвращение моды семидесятых в сумках-кроше

Наиболее характерными для моды 1970-х годов были цвета, взятые у самой природы – теплый коричневый, песочный, бежевый, цвет верблюжьей шерсти, цвет слоновой кости. Также в почете классические черный и белый. Конечно, и яркие краски будут уместными.

Сочетать такие сумки советуют буквально со всем – с джинсами, летними платьями, костюмами из натуральных тканей. Не впишутся они разве что в строгий деловой дресс-код. Впрочем, если постараться, можно найти сумку-кроше и под офисную одежду.

В весенне-летней коллекции 2025 года бренд Chloé предложил вязаные крючком сумки в светлых цветах. А вот модный бренд Elie Saab в этом же сезоне предложил сочетать черные сумки-кроше с вечерними образами.

Ручная работа

Одной из главных особенностей модных этим летом сумок-кроше является вид, как будто они были сделаны вручную. Собственно, если вы умеете вязать крючком, сделайте себе такую сумку собственноручно и получите чрезвычайно модный аксессуар.

Современная мода настаивает на ценности ручного труда. К тому же вещи, созданные вручную, как ничто другое отражают индивидуальность своей обладательницы.

Сумки-кроше также символизируют собой переход к более сознательному потреблению, ведь создать такой аксессуар можно из разноцветных остатков нитей или переработанных материалов. В почете натуральность – выбирайте сумку из конопляной веревки, повторно использованных кожаных шнурков или превратите в модный аксессуар распущенный старый свитер.

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