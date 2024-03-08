Какие сумки будут в моде в 2024 году: их уже назвали 'конфетами для рук'. Фото

Последние годы тенденции сумок удивляли нас своим разнообразием. 2024-й не стал исключением.

Издание Who What Wear собрало подборку из аксессуаров, которые можно увидеть в новых коллекциях известных дизайнеров. От больших вечерних сумок до цветных "конфет для рук".

Цвета радуги

2024 год будет насыщен яркими цветами. Смелые оттенки были представлены в большинстве коллекций в виде сумочек в стиле колор-поп. В этом жизнерадостном тренде, поднимающем почти любой образ до дофаминовых высот, можно найти цвет, который придется вам по душе.

Огромный клатч

"Огромный клатч" звучит крайне противоречиво. По своей природе сумка без ручек должна легко помещаться в одной руке, но если подиумы чему-то научили нас, так это тому, как сделать аксессуар центром внимания. Однако не думайте, что они предназначены только для вечерних нарядов – согласно Ferragamo, Victoria Beckham и The Attico, эти сумки лучше всего сочетаются с кожаными куртками и повседневной джинсовой одеждой.

Сумочка-ведро

Здесь нет никаких театральных переосмыслений и нужды в безумных цветах. Сумка-ведро 2024 года отсылает нас к классике – сумке с круглым дном, которая будет подходить ко всему. Подумайте об этом вместительном варианте как о рюкзаке модного человека.

Классическая женская сумка

Сдержанная, женственная и вневременная сумка с ручкой сверху появлялась на подиуме бесчисленное количество раз, но никогда не выходила из моды. Возможно, дело в простом, но элегантном силуэте или же в ностальгической привлекательности сумки.

Анималистический принт

А теперь к принтам, которые мы знаем и любим. 2024 год предлагает прогулку по дикой природе в виде глянцевого крокодила, леопарда, змеиной кожи и почти всего остального, что можно встретить на сафари. От уютных трикотажных изделий и пальто до простых платьев – такая модель подойдет любому образу, так что вполне справедливо считать сумки с анималистическим принтом разумной инвестицией.

Необычные формы

На модном подиуме можно было увидеть большие сумки из замши, мягкой кожи и жидкого шелка. Вялые формы и бесформенные фасоны – это новый способ придать элегантность без труда. Хорошие новости для тех, кто предпочитает носить с собой все: эти просторные сумки созданы для того, чтобы их можно было наполнить и перекинуть через плечо.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие кроссовки стоит выбрать этой весной: это антитренд, который вы будете носить круглый год.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!