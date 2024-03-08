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Какие сумки будут в моде в 2024 году: их уже назвали "конфетами для рук". Фото

Карина Вишнякова
Lady Oboz
3 минуты
573
Какие сумки будут в моде в 2024 году: их уже назвали 'конфетами для рук'. Фото

Последние годы тенденции сумок удивляли нас своим разнообразием. 2024-й не стал исключением.

Издание Who What Wear собрало подборку из аксессуаров, которые можно увидеть в новых коллекциях известных дизайнеров. От больших вечерних сумок до цветных "конфет для рук".

Цвета радуги

Какие сумки будут в моде в 2024 году: их уже назвали "конфетами для рук". Фото

2024 год будет насыщен яркими цветами. Смелые оттенки были представлены в большинстве коллекций в виде сумочек в стиле колор-поп. В этом жизнерадостном тренде, поднимающем почти любой образ до дофаминовых высот, можно найти цвет, который придется вам по душе.

Огромный клатч

Какие сумки будут в моде в 2024 году: их уже назвали "конфетами для рук". Фото

"Огромный клатч" звучит крайне противоречиво. По своей природе сумка без ручек должна легко помещаться в одной руке, но если подиумы чему-то научили нас, так это тому, как сделать аксессуар центром внимания. Однако не думайте, что они предназначены только для вечерних нарядов – согласно Ferragamo, Victoria Beckham и The Attico, эти сумки лучше всего сочетаются с кожаными куртками и повседневной джинсовой одеждой.

Сумочка-ведро

Какие сумки будут в моде в 2024 году: их уже назвали "конфетами для рук". Фото

Здесь нет никаких театральных переосмыслений и нужды в безумных цветах. Сумка-ведро 2024 года отсылает нас к классике – сумке с круглым дном, которая будет подходить ко всему. Подумайте об этом вместительном варианте как о рюкзаке модного человека.

Классическая женская сумка

Какие сумки будут в моде в 2024 году: их уже назвали "конфетами для рук". Фото

Сдержанная, женственная и вневременная сумка с ручкой сверху появлялась на подиуме бесчисленное количество раз, но никогда не выходила из моды. Возможно, дело в простом, но элегантном силуэте или же в ностальгической привлекательности сумки.

Анималистический принт

Какие сумки будут в моде в 2024 году: их уже назвали "конфетами для рук". Фото

А теперь к принтам, которые мы знаем и любим. 2024 год предлагает прогулку по дикой природе в виде глянцевого крокодила, леопарда, змеиной кожи и почти всего остального, что можно встретить на сафари. От уютных трикотажных изделий и пальто до простых платьев – такая модель подойдет любому образу, так что вполне справедливо считать сумки с анималистическим принтом разумной инвестицией.

Необычные формы

Какие сумки будут в моде в 2024 году: их уже назвали "конфетами для рук". Фото

На модном подиуме можно было увидеть большие сумки из замши, мягкой кожи и жидкого шелка. Вялые формы и бесформенные фасоны – это новый способ придать элегантность без труда. Хорошие новости для тех, кто предпочитает носить с собой все: эти просторные сумки созданы для того, чтобы их можно было наполнить и перекинуть через плечо.

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