Это антитренд, который вы будете носить круглый год: какие кроссовки следует выбрать этой весной

Несмотря на тенденцию к простоте и удобству, кроссовки все еще вызывают много вопросов у модников, которые наотрез отказываются считать их трендовой обувью. Однако в 2024 году кеды, "сникерсы", винтажные и яркие варианты снова будут на пике популярности.

Как бы ни критиковали эту обувь поклонницы делового и old money стилей, пара удобных кроссовок никогда не будет лишней в гардеробе современной женщины. Редакторы модного портала Who What Wear рассказали, с чем можно носить "антитренд" в этом сезоне.

Джинсы и блейзер – универсальное сочетание, уместно выглядящее во время прогулки, делового обеда, работы в офисе или ужина в компании друзей. Соответственно, спортивная обувь в таком базовом луке будет смотреться гармонично, если не станет акцентом. Черные, белые или бежевые кроссовки без излишнего декора и высокой подошвы – идеальный вариант.

Джинсовый костюм, наоборот, нуждается в заметной обуви, которая придаст ему изюминку. Выбирая два элемента из денима – брюки и жакет, например – эксперты советуют добавить салатовые, желтые или другие контрастные цвета на ноги.

Классический костюм требует не просто яркой обуви, но и аксессуаров в тон. Сумочка, шарф или украшения того же оттенка, что и кеды, помогут создать интересный в своей противоречивости наряд.

Поклонницам ugly кроссовок с массивной подошвой, разными декоративными вкраплениями и цветами советуют сочетать их с такой уже наскучившей всем комбинацией, как бежевый тренч и джинсы.

Легкое весеннее платье или юбка заиграют новыми красками, если соединить их с кедами. Здесь действует правило: если наряд пестрый и узорчатый, следует выбрать нейтральные цвета обуви, а если платье или юбка незаметные – добавьте акцент на ноги.

Чтобы создать изысканный, но при этом непринужденный образ, доверьтесь кардигану на пуговицах и джинсам, которые дополнят ретро-кроссовки.

Напоследок стилисты оставили смелое сочетание кожаных брюк и джемпера, с которыми рекомендуют носить спортивную обувь, которая бы намекала на брутальность. Будут подходить немного затертые, массивные и не пестрые варианты, которых есть множество у разных брендов.

