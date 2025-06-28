Какие стрижки помогут стать моложе: 4 удачных образа

Хорошо выполненная стрижка способна не просто улучшить ваш образ в целом. Удачная прическа – один из лучших приемов омоложения, она помогает выгодно подчеркнуть черты лица и скрыть признаки возрастных изменений.

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О том, какие виды стрижек лучше всего омолаживают, издание New Beauty спросило у профессиональных стилистов причесок. В первую очередь эксперты посоветовали позаботиться об уходе, ведь здоровые, блестящие и глубоко увлажненные волосы сами по себе работают на общую молодость образа. К тому же для окрашивания стоит выбирать цвет, который отражает свет. Это поможет визуально добавить объема и улучшить форму стрижки. А вот четыре стиля причесок, которые парикмахеры советуют для омоложения.

Боб

Эта стрижка комплиментарна для большинства форм лица. Но, чтобы визуально подтянуть его черты, устремить все линии вверх, стилисты советуют выбирать не длинный вариант прически, а длину до середины шеи и выше. Укороченный боб выглядит элегантно, а волосы с такой длиной будут в целом более здоровыми и ухоженными.

Прямые линии края

Если ваша цель сделать волосы визуально более густыми, что является признаком молодости, тогда выбирайте прически с прямыми линиями среза. Такое наслоение придаст прическе максимально возможный объем. Но внимательно выбирайте длину и форму такой стрижки – она должна выгодно подчеркивать лучшие черты лица.

Наслоение

Стрижка с наслоением прядей является одним из лучших способов сделать волосы гуще, не утяжеляя при этом весь образ. Шевелюра при этом становится подвижной, а линии прически тоже работают на визуальную подтяжку черт лица. Независимо от того, хотите вы длинную стрижку или делаете наслоение для классического боба, это удачный вариант для визуального омоложения. Одно предостережение – волосы для такой стрижки должны быть здоровыми и ухоженными.

Челка

Челка является хорошим выбором для зрелых женщин, поскольку скрывает морщины на лбу, которые визуально добавляют лет. При этом выбрать длину, густоту и форму можно под свой тип внешности. А также под свою текстуру волос. Однако не делайте челку слишком густой, она добавит лишнего веса верхней трети лица и сделает взгляд более закрытым.

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