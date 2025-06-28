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Какие стрижки помогут стать моложе: 4 удачных образа

Юлия Потерянко
Lady Oboz
2 минуты
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Какие стрижки помогут стать моложе: 4 удачных образа

Хорошо выполненная стрижка способна не просто улучшить ваш образ в целом. Удачная прическа – один из лучших приемов омоложения, она помогает выгодно подчеркнуть черты лица и скрыть признаки возрастных изменений.

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О том, какие виды стрижек лучше всего омолаживают, издание New Beauty спросило у профессиональных стилистов причесок. В первую очередь эксперты посоветовали позаботиться об уходе, ведь здоровые, блестящие и глубоко увлажненные волосы сами по себе работают на общую молодость образа. К тому же для окрашивания стоит выбирать цвет, который отражает свет. Это поможет визуально добавить объема и улучшить форму стрижки. А вот четыре стиля причесок, которые парикмахеры советуют для омоложения.

Боб

Какие стрижки помогут стать моложе: 4 удачных образа

Эта стрижка комплиментарна для большинства форм лица. Но, чтобы визуально подтянуть его черты, устремить все линии вверх, стилисты советуют выбирать не длинный вариант прически, а длину до середины шеи и выше. Укороченный боб выглядит элегантно, а волосы с такой длиной будут в целом более здоровыми и ухоженными.

Прямые линии края

Какие стрижки помогут стать моложе: 4 удачных образа

Если ваша цель сделать волосы визуально более густыми, что является признаком молодости, тогда выбирайте прически с прямыми линиями среза. Такое наслоение придаст прическе максимально возможный объем. Но внимательно выбирайте длину и форму такой стрижки – она должна выгодно подчеркивать лучшие черты лица.

Наслоение

Какие стрижки помогут стать моложе: 4 удачных образа

Стрижка с наслоением прядей является одним из лучших способов сделать волосы гуще, не утяжеляя при этом весь образ. Шевелюра при этом становится подвижной, а линии прически тоже работают на визуальную подтяжку черт лица. Независимо от того, хотите вы длинную стрижку или делаете наслоение для классического боба, это удачный вариант для визуального омоложения. Одно предостережение – волосы для такой стрижки должны быть здоровыми и ухоженными.

Челка

Какие стрижки помогут стать моложе: 4 удачных образа

Челка является хорошим выбором для зрелых женщин, поскольку скрывает морщины на лбу, которые визуально добавляют лет. При этом выбрать длину, густоту и форму можно под свой тип внешности. А также под свою текстуру волос. Однако не делайте челку слишком густой, она добавит лишнего веса верхней трети лица и сделает взгляд более закрытым.

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