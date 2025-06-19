Виктория Бекхэм возродила свою культовую прическу 90-х годов: как выглядит звезда

Виктория Бекхэм снова в центре внимания - на этот раз благодаря модному эксперименту, который напомнил времена ее звездной юности. Бывшая участница группы Spice Girls решила возродить легендарную прическу из 90-х, которая сделала ее одной из икон стиля того десятилетия.

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В новом сторис в Instagram звезда представила обновленную версию своего знаменитого боба. Это самая короткая стрижка, с которой Бекхэм появлялась за последние годы. И одновременно - ностальгический реверанс в сторону ее роли как Posh Spice.

Укороченный боб - это именно тот стиль, с которым она покоряла сцены в составе Spice Girls. Однако на этот раз образ приобрел более современное звучание: вместо идеально гладких волос - мягкая текстура и более светлые, многослойные концы. Стрижка стала удачным миксом ретро и трендов 2025 года.

Несмотря на свежесть нового стиля, он не стал неожиданностью для ценителей Виктории. Звезда еще в 2022 году вспоминала свой боб из 90-х в видео TikTok, намекнув, что до сих пор испытывает теплые чувства к этому образу. Ее любовь к этой стрижке - часть персонального стиля, который с годами только укрепляет ее статус модной иконы. И теперь она доказывает: некоторые образы не стареют, а лишь становятся еще более актуальными.

Боб возвращается в большую моду, и Виктория - одна из первых, кто решился на смелое преображение. Подобную длину волос в последнее время выбирают многие звезды. Однако именно Бекхэм удалось сделать из боба стильное заявление - теперь уже в зрелом, элегантном исполнении. Новый образ сразу привлек внимание модных обозревателей и ее поклонников в соцсетях.

Еще несколько месяцев назад Виктория носила длинные волосы или лонг-боб (лоб) – удлиненную стрижку до плеч, которая также отсылала к ее стилю 90-х. Но нынешний боб – самый короткий из всех, которые она носила за последнее десятилетие.

Культовый боб Виктории Бекхэм – не просто модная прическа, а часть ее личного бренда. В 90-х он символизировал утонченность и женственность среди бунтарского духа Spice Girls, а теперь - элегантность и зрелость с ноткой ностальгии. С новой интерпретацией этой прически она доказала, что порой лучшие стилистические решения – это возвращение к проверенной классике.

OBOZ.UA предлагает вспомнить, как Виктория Бекхэм вернулась к прическе 2010-х годов, когда добавила светлые пряди к темным волосам.

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