Какие шорты носить этим летом: самые стильные варианты

Лето 2025 года приносит новые тренды, которые доказывают: комфорт и стиль вполне могут идти рядом. Модные эксперты отмечают, что в этом сезоне шорты способны удовлетворить самые разные вкусы — от любителей классики до приверженцев экстравагантных образов.

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Если раньше этот элемент гардероба воспринимался лишь как нечто утилитарное, то сейчас шорты становятся настоящим акцентом в стиле. В моде как ультракороткие, так и длинные модели, как строгие, так и легкомысленные.

Большинство трендовых вариантов сочетают в себе практичность и эстетику. Ниже — главные разновидности шорт, которые определяют моду лета 2025.

Боксерские шорты

Вдохновленные спортивным стилем, эти шорты выходят за пределы домашнего гардероба. Они стали частью тренда на уютную и непринужденную одежду. Современные боксерские шорты часто имеют легкий блеск, приятные ткани и прекрасно сочетаются с укороченными топами или простыми футболками.

Шорты с накладными карманами

Этот тренд — ответ на запрос на функциональность. Шорты с накладными карманами имеют морскую эстетику и изготавливаются из различных тканей — от денима до льна. Их легко стилизовать с укороченными рубашками или поясом, подчеркивающим талию. Дополнительные детали, такие как большие пуговицы или контрастные швы, делают образ более интересным.

Шорты-карго

Классика 1990-х возвращается — шорты-карго снова в моде. Они прекрасно подходят для повседневных луков и хорошо сочетаются с графическими футболками и сандалиями. Чтобы выглядеть современно, эксперты советуют выбирать карго-шорты с меньшим объемом ткани.

Бермуды

Для тех, кто не сторонник слишком коротких шорт, этим летом актуальными будут бермуды. Они сочетают в себе удобство и стиль, особенно если выбрать легкий свободный крой. Для визуального баланса бермуды рекомендуют носить с облегающими топами, а сандалии на каблуках добавят элегантности.

Шорты-блумеры

Романтический и женственный вариант — шорты-блумеры, вдохновленные старинным бельем. Они легкие, мягкие, имеют рюши и декоративные элементы, которые добавляют образу игривости. Идеально подходят для жарких дней и более утонченных образов.

Джинсовые шорты с необработанным краем

Деним остается в тренде, но этим летом акцент — на шорты с необрезанным подолом. Они выглядят расслабленно и непринужденно, особенно в сочетании с приталенной футболкой или рубашкой. Для обновления образа можно попробовать более длинные, мешковатые модели до колена.

Костюмные шорты

Шорты уже не только для отдыха — они становятся частью делового гардероба. Костюмные варианты прекрасно подходят к рубашкам на пуговицах и туфлям на низком каблуке. Для менее формального выхода — достаточно сменить обувь на кроссовки или каблуки.

Льняные шорты

Лен возвращается как одна из самых востребованных тканей сезона. Льняные шорты обеспечивают максимальный комфорт в жару, не теряя при этом стильности. Свободный крой и естественная текстура делают их универсальным элементом летнего гардероба.

OBOZ.UA ранее писал о модных юбках на лето.

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